Dimayor programa nuevos partidos para Millonarios en El Campín: se medirá a Jaguares y Once Caldas en cuestión de seis días

El club Embajador detalló las fechas y horas para su dos próximos encuentros tras el desastre de la empresa Sencia.

Balón del fútbol colombiano con escudo de Millonarios. – Vizzor Image.

Todo el lío provocado por Sencia y el desastre que tiene en el Estadio El Campín sigue generando cambios sobre la marcha en la programación de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Hasta ahora, el club más afectado por este último episodio del remplazo del césped ha sido Millonarios. Luego del aplazamiento forzoso, se ha comunicado una nueva agenda para partidos del Embajador.

Por medio de un comunicado, el club informó que la entidad rectora del fútbol profesional colombiano decidió adelantar el juego frente a Jaguares. Ya se había hecho un cambio con respecto a ese compromiso y había quedado para el próximo lunes, 19 de octubre. Sin embargo, ahora pasará al sábado, 17 de octubre, a las 6:00 p.m. Nuevamente, estará el temor por el estado del campo.

La decisión anteriormente mencionada obedece a que el juego que se aplazó sobre la hora frente a Once Caldas se jugará lo más encima posible del otro. Respetando las 72 horas mínimas de descanso entre un partido y otro, el compromiso que destapó la ineficacia de Sencia será el martes, 20 de octubre, a las 8:30 p.m. La preocupación por la respuesta del terreno seguirá bajo la lupa.

MÁS INFORMACIÓN: Santa Fe vs Jaguares también queda aplazado por el escándalo de Sencia con el Estadio El Campín

Comunicado de Millonarios. – @MillosFCoficial.

Millonarios detalló en su comunicado que tiene empatía por la hinchada y el malestar que ha generado toda esta situación, que ha sido provocada por la empresa administradora del escenario deportivo. Detalla que ha realizado gestiones para que la organización programe los encuentros cuanto antes y no siga afectando a los aficionados, que siempre muestran buen acompañamiento.

Además de las ya mencionadas dudas que hay sobre la respuesta que el césped pueda tener pocos días después de haber quedado en mal estado, se suman otras. Hasta el momento, Sencia no ha modificado la programación de conciertos que tiene como actividades primordiales en El Campín. De hecho, hay uno de estos eventos para el 24 de octubre sobre un terreno que está en cuidados intensivos.

Millonarios no fue el único que recibió cambios en su agenda competitiva. Tan solo minutos antes, Santa Fe también informó que enfrentará a jaguares el miércoles, 21 de octubre. Esto quiere decir que el cuadro de Montería tendrá el par de enfrentamientos frente a los equipos bogotanos en tan solo cinco días, momento trascendental para su objetivo de permanecer en primera división.

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