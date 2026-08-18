Nahuel Guzmán recibe dura sanción en Leagues Cup y acumula 10 partidos de suspensión en 2026

El Comité Disciplinario castigó con tres partidos al portero de Tigres por conducta violenta ante Vancouver; Diego Lainez también fue suspendido

Nahuel Guzmán, suspendido tres partidos tras expulsión de Leagues Cup | Imago7

Nahuel Guzmán recibió una suspensión de tres partidos por parte del Comité Disciplinario de Leagues Cup 2026 después de su expulsión en el encuentro entre Tigres y Vancouver Whitecaps. El castigo se suma a los siete juegos que previamente le había impuesto Concacaf tras los incidentes ocurridos en la final de la Concacaf Champions Cup, por lo que el guardameta argentino acumula 10 encuentros de suspensión durante este año entre ambas competiciones internacionales.

El Comité Organizador de Leagues Cup dio a conocer las resoluciones disciplinarias correspondientes a la tercera ronda de partidos de la primera fase, disputada entre el 11 y el 13 de agosto. Tigres recibió dos sanciones derivadas de su encuentro ante Vancouver, debido a las expulsiones de Diego Lainez y Nahuel Guzmán durante los minutos finales.

“Al minuto 91 del partido Tigres UANL vs Vancouver Whitecaps FC, el jugador de Tigres UANL Nahuel Ignacio Guzmán Palomeque recibió una tarjeta roja por participar en conducta violenta. De conformidad con el Artículo 4.2.C del Reglamento de Competencia de Leagues Cup 2026, el Comité Disciplinario impuso a Guzmán una suspensión de tres partidos”, informó el organismo.

La expulsión ocurrió después de que Guzmán empujara al árbitro Iván Barton mientras se intentaba reanudar el encuentro en medio campo. La acción fue considerada conducta violenta y derivó en la sanción de tres compromisos, que corresponde específicamente a la Leagues Cup.

El castigo incrementa la cuenta disciplinaria que el portero ya arrastraba en competiciones internacionales. Concacaf había anunciado previamente una suspensión de siete partidos por los hechos ocurridos después de la final de la Concacaf Champions Cup entre Tigres y Toluca, disputada el pasado 30 de mayo.

En aquella resolución, Concacaf señaló que Guzmán utilizó lenguaje abusivo hacia los oficiales del partido y participó en el enfrentamiento colectivo registrado después del encuentro, antes de la ceremonia de premiación. Esa sanción es independiente de los tres partidos impuestos ahora por Leagues Cup, por lo que deberán cumplirse dentro de sus respectivas competencias.

Diego Lainez también fue castigado por lo ocurrido ante Vancouver. “Al minuto 88 del partido Tigres UANL vs Vancouver Whitecaps FC, el jugador de Tigres UANL Diego Lainez Leyva recibió una tarjeta roja por mostrar falta de respeto, verbal o no verbal, a los Árbitros y/u Oficiales del Partido. De conformidad con el Artículo 4.2.C del Reglamento de Competencia de Leagues Cup 2026, el Comité Disciplinario impuso a Lainez una suspensión de un partido”.

Lainez deberá cumplir un encuentro de suspensión, mientras Guzmán tendrá que ausentarse durante tres compromisos de Leagues Cup. Ambos castigos fueron comunicados después de que Tigres quedara eliminado en la primera fase del torneo pese a sumar seis puntos, por lo que las sanciones quedarán pendientes para la siguiente participación del club en la competencia.

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