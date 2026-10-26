Guillermo Almada asume la derrota del América: “El único responsable soy yo”

El técnico uruguayo defendió a sus jugadores y asumió la responsabilidad por el resultado, además de que no buscará responsables individuales por la derrota ante Pachuca

Guillermo Almada tras derrota ante Pachuca | Imago7

Guillermo Almada asumió toda la responsabilidad por la derrota 1-2 del América ante Pachuca, en la jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. El técnico uruguayo reconoció que su equipo no tuvo el rendimiento esperado y evitó señalar a sus futbolistas por el resultado en el Estadio Azteca. Pese al tropiezo, las Águilas conservan el liderato del campeonato con 27 puntos, aunque Cruz Azul y Chivas se encuentran a una unidad de distancia.

Durante la conferencia de prensa, Almada defendió a sus jugadores y asumió la responsabilidad por el resultado, además de señalar que las decisiones sobre los aspectos que deben mejorar se tomarán dentro del equipo: “Eso lo analizaremos a la interna. Aquí cuando no se gana, el único responsable soy yo. Los futbolistas no tienen absolutamente nada que ver. Este, y cualquier situación que creamos que tenemos que corregir o mejorar, la vamos a analizar la interna con los futbolistas”, declaró el entrenador.

El estratega insistió en que no buscará responsables individuales por la derrota y explicó que su cuerpo técnico deberá identificar las causas del funcionamiento que mostró el América ante los Tuzos. Almada reconoció que los errores colectivos terminaron por influir en el marcador y que será necesario corregirlos antes del siguiente compromiso, en el que las Águilas buscarán recuperar el nivel que las llevó al primer lugar de la clasificación.

Guillermo Almada reconoce que América tuvo su peor actuación bajo su dirección

El técnico uruguayo admitió que el encuentro frente a Pachuca fue el que menos le gustó desde su llegada al banquillo americanista. Aunque reconoció que ambos equipos generaron oportunidades de gol, consideró que sus futbolistas no consiguieron imponer las condiciones del partido: “Si bien hubo mucha paridad y generamos situaciones, el rival también nos generó y y digamos que fue el partido que menos me gustó de la etapa”, expresó Almada.

Sobre las dificultades que tuvo el América para recuperar la pelota y controlar el encuentro, Almada reconoció que las imprecisiones permitieron que Pachuca generara oportunidades de gol. El entrenador explicó: “Analizaremos un poco las causas, por qué no pudimos presionar bien por en cierto momento y también la imprecisión nos llevó a cederle este algunas posibilidades de ello, por más que tuvimos situaciones en determinado momento, pero en definitiva al no jugar bien y no superar al rival se te cierran las posibilidades de ganar el partido. En definitiva, dividimos mucho el balón y generamos situación de gol al rival que en definitiva fue más certero que nosotros”.

El estratega también reconoció la calidad del plantel de Pachuca, equipo al que dirigió antes de llegar al América, y recordó que conocía las condiciones de sus futbolistas. El entrenador explicó que las desatenciones defensivas podían marcar la diferencia: “Pachuca tiene un gran plantel grandes jugadores y sabíamos que cualquier distracción o limitación que nosotros tuviéramos a la hora de defender, ellos nos iban a hacer pagar caro porque tiene un futbolista de de muy buena jerarquía que los conozco muy bien”.

Almada descarta que el Estadio Azteca influya en los resultados del América

Cuestionado sobre los resultados recientes del América en el Estadio Azteca, Guillermo Almada descartó que la sede sea un factor determinante en el desempeño de su equipo. El técnico rechazó esa posibilidad y declaró: “Bueno, ninguna. América tiene que ganar en el Azteca, afuera, en cualquier cancha, así que un condicionante casual que no tiene nada que ver con con los planteos de los partidos y tendremos que seguir mejorando para que no sucedan las situaciones este que seguimos hoy y que en definitiva pasa un poco por ahí jugar mejor que”.

Finalmente, Almada recordó que América continúa en el primer lugar del Apertura 2026 y tendrá una nueva oportunidad de recuperarse dentro de tres días. El entrenador pidió aprovechar la derrota como una experiencia para mejorar el funcionamiento del equipo: “Este, y bueno, que este partido nos sirva como experiencia. La situación es venir porque seguimos en una situación de privilegio. Y bueno, rápidamente en tres días tenemos otro partido, pero como le dio el es maravilloso porque nos pone rápidamente en contexto para poder este redimirnos en lo que fue la actuación.”