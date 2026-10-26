Benjamín Mora advierte que vencer al América no es suficiente para salvar el torneo y mantiene vivo el sueño de Liguilla

Tras cinco partidos sin ganar, el técnico de los Tuzos sabe que será un reto complicado luchar por un boleto a la Liguilla

Pachuca derrotó 2-1 al América en el Estadio Azteca durante la jornada 14 del Apertura 2026 y rompió una racha de cinco partidos sin victoria frente al líder de la Liga MX. Alán Bautista abrió el marcador, Henry Martín empató y Oussama Idrissi firmó el gol del triunfo, resultado que dejó a los Tuzos con 16 puntos y al equipo azulcrema con 27. La victoria llegó en la noche del homenaje a Guillermo Ochoa, celebrado antes del encuentro en la cancha de Santa Úrsula.

Benjamín Mora sostuvo que Pachuca jugó mejor que el América en su propia casa, pese a la distancia que separaba a ambos equipos en la clasificación. Después del encuentro, el técnico defendió el trabajo de sus futbolistas y lanzó su valoración sobre lo ocurrido frente al líder: “Venimos aquí con la cara en alto, con el pecho erguido, contra el superlíder en su casa y, a mi parecer, jugamos mejor partido”. También destacó el orden táctico y la disciplina de los Tuzos, que consiguieron concretar las oportunidades que generaron.

El entrenador explicó que la victoria no cambia su evaluación de los partidos anteriores, en los que consideró que Pachuca había competido sin traducir su desempeño en resultados. Recordó los encuentros ante Monterrey y Cruz Azul, y descartó que el triunfo permita relajarse: “No quiere decir que echemos las campanas al vuelo y nos relajemos. Al contrario, es la catapulta más importante para cerrar dignamente el torneo”. Para Mora, el resultado debe convertirse en el punto de partida del cierre del campeonato, no en una conclusión.

El calendario tampoco permite que Pachuca se conforme con la victoria en el Azteca. Mora identificó a Tigres, Atlas y Toluca como los tres rivales restantes y anticipó dificultades por la pelea por los puntos en las últimas jornadas. “Va a ser muy difícil porque todos los equipos están cerrando fuerte y quieren sumar puntos. No nos queda más que salir a luchar, competir y jugar lo mejor que podamos”, afirmó el técnico, que pidió a su plantel mantener la intensidad mostrada frente al América.

Al revisar la irregularidad del equipo, Mora reconoció una diferencia entre las actuaciones de visitante y los resultados obtenidos en casa. Mencionó los encuentros frente a Atlante, Juárez y Pumas como ejemplos de partidos en los que su equipo compitió fuera de su estadio. “Nos ha complicado la situación en casa, pero la vamos a revertir el próximo partido”, aseguró. Después señaló el objetivo para las últimas jornadas: “La palabra es consistencia. Tenemos que ser muy consistentes para sumar la mayor cantidad de puntos que podamos”.

Benjamín Mora responde por el homenaje a Guillermo Ochoa y las polémicas arbitrales

El triunfo de Pachuca coincidió con el homenaje del América a Guillermo Ochoa, uno de los referentes del club capitalino. Cuestionado sobre el reconocimiento al guardameta, Mora evitó convertir la ceremonia en un enfrentamiento y expresó su respeto por la trayectoria del mexicano: “Hay muchísimo respeto por quizá el mejor arquero de la historia de nuestro país y nuestro representante en el extranjero durante mucho tiempo”. El entrenador añadió: “Le guardo una gran admiración a Guillermo Ochoa. Yo también lo homenajeo con mucho cariño”.

El arbitraje también quedó bajo la lupa después de un penal inicialmente señalado a favor de Pachuca que fue revertido tras una revisión del VAR. Sin embargo, Mora evitó responsabilizar a los silbantes o atribuirles el resultado: “El arbitraje para mí siempre tiene sus pros y sus contras. A veces te favorece y a veces no tanto”. Su respuesta descartó cualquier acusación directa: “No me paro a pensar en eso porque sería echarle la culpa a algo que no controlo. Nosotros hicimos nuestro trabajo y seguimos enfocados en lo nuestro”.

Mora defiende a Salomón Rondón y pide una oportunidad para Carlos Moreno en la selección mexicana

En el análisis ofensivo, Mora defendió a Salomón Rondón pese a que no apareció entre los goleadores. El delantero participó en la acción que permitió a Idrissi anotar el 2-1 y, de acuerdo con el entrenador, su trabajo contra los defensas centrales generó espacios para Rodolfo Pizarro, Idrissi y Alán Bautista. “Hoy hizo un gran trabajo, a pesar de que no convirtió, peleando con esos dos centrales”, señaló antes de resumir su valoración: “El trabajo de Salomón es maravilloso para el equipo y para él mismo”.

Mora también pidió que Carlos Moreno sea considerado en el proceso de la selección mexicana encabezado por Rafael Márquez, después de que el portero interviniera ante las llegadas del América. “Me gustaría que fuese probado en ese escenario, que fuese observado en este proceso de Rafa”, declaró el entrenador, quien destacó dos atajadas de Moreno que evitaron goles del conjunto local. Aunque reconoció la presencia de otros candidatos, como Raúl Rangel y Luis Ángel Malagón, insistió: “Estoy seguro de que va a tener su oportunidad”.