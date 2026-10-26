Exatlón México 2026: ¿Quién es la atleta eliminada este 25 de octubre?

El Equipo Azul no pudo evitar la eliminación de una de sus integrantes, a pesar de quedarse con la Villa 360 hace unos días

Una atleta del equipo azul dejó la competencia este fin de semana | @ExatlonMx

La novena semana de la décima temporada de Exatlón México 2026 terminó con una nueva eliminación. Este domingo 25 de octubre, las mujeres de los equipos Rojo y Azul se enfrentaron en el Duelo de Eliminación, después de que la última Batalla por la Supervivencia definiera a las participantes que quedarían en riesgo.

La competencia reunió a tres atletas del equipo Rojo y dos del equipo Azul. Del lado escarlata participaron Montse Mejía, Zudikey Rodríguez e Ingrid Treviño, mientras que Gina Torres y Valery Carranza representaron al conjunto azul. Al final, una de ellas tuvo que abandonar el reality.

Gina es la eliminada de Exatlón México: así perdió este Domingo de Eliminación

La última Batalla por la Supervivencia terminó con victoria para el equipo Rojo, que consiguió enviar a una segunda integrante azul al Duelo de Eliminación. Los escarlatas tomaron ventaja en el circuito y llegaron a colocarse a un punto del triunfo, hasta que los azules lograron equilibrar el marcador.

Sin embargo, el equipo Rojo volvió a tomar el control y alcanzó el triple match point. Karol Rojas consiguió el punto definitivo, con lo que quedaron definidas las participantes que disputarían la eliminación de este domingo.

En el Duelo de Eliminación, las integrantes con menor porcentaje fueron Montse Mejía, Zudikey Rodríguez e Ingrid Treviño por los Rojos, mientras que Gina Torres y Valery Carranza quedaron del lado de los Azules. Después de las primeras rondas, Zudikey y Gina fueron las competidoras que llegaron a la carrera final.

La última prueba consistió en derribar tótems mediante lanzamientos con aros y posteriormente clavar el aro en un poste. Zudikey tomó ventaja frente a Gina y consiguió imponerse en tres ocasiones consecutivas. La atleta azul logró responder y llegó a conseguir dos victorias, además de aceptar una medalla transferible, pero no pudo completar la remontada.

De esta manera, Gina se convirtió en la novena eliminada de Exatlón México 2026. La participante había vivido una semana en la Zona de Peligro y expresó su frustración por distintas situaciones dentro de su equipo antes de llegar al Duelo de Eliminación.

Zudi sale con dos vidas y Gina únicamente con una después de haber utilizado la Medalla de Alexis; a pesar de su esfuerzo, la Roja fue dominante y se lleva la victoria. 💪🏻🔴🔥 #DueloDeEliminación. #ExatlónMéxico, lunes a viernes 6:30 p.m. y domingos 6:00 p.m. por #AztecaUNO.⁣⁣⁣ 💥⁣ Vive todo Exatlón en Disney+ ✨ — Exatlón México (@ExatlonMx) October 26, 2026

Todos los eliminados de Exatlón México 2026: lista completa, por equipos

Con la salida de Gina, el equipo Azul suma otra baja dentro de una temporada en la que ha perdido más participantes en los duelos de eliminación. La lista de eliminados queda de la siguiente manera:

Equipo Rojo Anaid Torres — 30 de agosto de 2026. Pablo Franco — 4 de octubre de 2026. Ella Bucio — 11 de octubre de 2026, por lesión.



Equipo Azul Erick Segura — 6 de septiembre de 2026. María Salazar — 13 de septiembre de 2026. Irvin Villatoro — 20 de septiembre de 2026. Natasha Septién — 27 de septiembre de 2026. Natalia Rojas — 11 de octubre de 2026. Hugo Espinoza — 18 de octubre de 2026. Gina Torres— 25 de octubre de 2026.



¿Quiénes son los sobrevivientes del Equipo Rojo y Equipo Azul en Exatlón México?

Después de la eliminación de Gina, el equipo Rojo continúa con Montse Mejía, Jerry Lizárraga, Pato Araujo, Aristeo Cázares, Heliud Pulido, Zudikey Rodríguez, Paulette Gallardo, Karol Rojas, Ingrid Treviño, Daniel Ávila, Valeria Payén y Emilio Rodríguez.

Por su parte, el equipo Azul queda integrado por Fernando Vallejo, David Juárez ‘La Bestia’, Doris del Moral, Andrea Medina, Alexis Vargas, Adrián Leo, Katia Gallegos, Tanya Núñez, Christian Carrillo y Valery Carranza.

La competencia continuará durante la décima semana con los atletas que permanecen en ambos equipos. La salida de Gina modifica nuevamente la composición del conjunto Azul, que tendrá que afrontar las siguientes pruebas con un integrante menos.