Hace 25 años Cruz Azul lo fichó como refuerzo; hoy es el presidente que tiene detenido el pase de Campaz al América

Publicado por Redacción Claro Sports

El paso de Gonzalo Belloso por la ‘Máquina’ habrá sido breve, pero memorable para la institución. Hoy, su figura aún repercute en el circuito mexicano.

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Belloso es pieza clave en el posible traspaso del colombiano | REUTERS/Albert Gea

Procedente del Racing de Estrasburgo de Francia, el también apodado ‘Pejerrey’ llegó en verano de 2001 como refuerzo para un mítico plantel de Cruz Azul que, en aquel año, hizo historia al convertirse en el primer club mexicano que alcanzó una final de Copa Libertadores.

Gonzalo Belloso se sumó a un interesante ataque conformado por José Francisco Palencia, Ángel ‘Matute’ Morales, y que más tarde, tuvo también el refuerzo de José Saturnino Cardozo. No obstante, el delantero argentino tuvo que ser registrado a través de la filial Cruz Azul Hidalgo para la competencia local, debido al cupo de extranjeros. Lee la nota completa AQUÍ.

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