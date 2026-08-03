Alan Cervantes y una comparación sin miedo a las críticas: “el América es el Real Madrid de México”

El mediocampista azulcrema habló en el podcast Sabor a Fútbol de la exigencia en Coapa, la muerte de su padre y sus planes después del fútbol

Alan Cervantes aseguró que el América es, dentro de la escala del fútbol mexicano, comparable con el Real Madrid por su exigencia, su obligación de ganar y la capacidad que tiene para reaccionar cuando un partido parece perdido.

“Yo siempre lo he dicho, te lo juro. El América es, antes de que me funen y digan que estoy jodiendo y demás, a la respectiva escala, un Real Madrid de México”, expresó el mediocampista en el podcast Sabor a Fútbol de Daniella Durán al explicar la dimensión que ha encontrado desde su llegada a Coapa.

Cervantes utilizó como referencia la eliminatoria frente a Pumas, en la que el conjunto azulcrema quedó tres goles abajo como visitante y aun así tuvo posibilidades de remontar. “La capacidad que tiene América de imponerse o de reponerse en partidos como el pasado, de un 3-0 abajo en unos cuartos de final y todavía tener la oportunidad de haber remontado, es algo que solo este equipo puede hacer para mí”, afirmó.

El futbolista aclaró que su comparación no pretende colocar en el mismo nivel deportivo o económico a las dos instituciones, sino destacar la mentalidad que acompaña al América. Para Cervantes, el equipo conserva la confianza y la obligación de competir incluso en los escenarios más complicados, una característica que relaciona con el conjunto español.

También señaló que el partido ante Pumas sirvió para recordar al plantel el nivel que debe sostener durante toda la temporada. “Son de estos partidos que se te quedan grabados el resto de tu vida y que nos demuestran la capacidad que tenemos para realmente pelear por campeonatos y saber por qué este club está donde está y es como es”, comentó.

Cervantes reconoció que la exigencia del América supera todo lo que había experimentado en otros equipos, aunque aclaró que clubes como Chivas también viven bajo una presión constante. “En América la exigencia es brutal. Desde mi experiencia personal, no se ha comparado con ninguna en la que yo había estado antes”, sostuvo.

Alan Cevantes dice que el América es el Real Madrid de México. | Imago7.

La muerte de su padre cambió su vida a los siete años

Más allá de su presente deportivo, el jugador recordó que la muerte de su padre cuando tenía siete años cambió la dinámica de su familia. Su madre tuvo que viajar durante meses para trabajar, mientras él comenzó a crecer sin una figura paterna que lo acompañara en sus decisiones.

“Mi padre falleció cuando yo tenía siete años. Eso dio un cambio de 180 grados en mi vida. El tener que ver a mi madre viajar durante tres meses a trabajar y solo verla dos o tres días para poder mantenernos y sacarnos a flote son cosas que la gente no sabe”, relató.

Esa experiencia se convirtió en una de sus principales motivaciones. “Mi hambre era poder mantener a mi familia, sacarla adelante y ser ese padre de familia que no tuvimos. Yo me quería convertir en el pilar de mi familia y en la persona capaz de hacer que no les faltara nada”, explicó Cervantes.

El mediocampista agradeció especialmente a su madre, a quien reconoció por asumir las dos responsabilidades dentro del hogar. “Tengo que dar un enorme agradecimiento a mi madre, que fue mi padre a la vez, y también a mi abuela, mi tío y mi familia, que siempre me brindaron todo para seguir adelante”, señaló.

Su camino en el futbol comenzó desde los cuatro años, cuando insistió para ser inscrito en un equipo pese a que su familia no tenía una relación cercana con este deporte. Posteriormente ingresó a una escuela de Chivas y, a los nueve años, pasó a las fuerzas básicas del club, institución a la que agradece la formación deportiva, educativa y personal recibida.

La espiritualidad, una herramienta para enfrentar la presión

Alan Cervantes también se definió como una persona espiritual y aseguró que esa faceta le ha permitido afrontar de otra manera los momentos positivos y negativos de su carrera. Para el jugador, conocerse y cuestionar las razones detrás de cada decisión es importante para no perder el equilibrio.

“El encontrarse con uno mismo, saber qué haces, por qué lo haces, qué dices, por qué lo dices y hacia dónde vas son preguntas que parecen fáciles, pero que pocas personas se hacen y te dan un panorama distinto”, explicó.

El futbolista relacionó esa espiritualidad con su cercanía con Dios y con la intención de actuar correctamente. A su juicio, el esfuerzo y la manera de comportarse terminan generando una recompensa, aunque esta no llegue inmediatamente.

Cervantes reconoció que ha cometido errores y que seguirá enfrentando procesos de aprendizaje. Sin embargo, considera que ahora posee una visión diferente para asumir las consecuencias de sus decisiones y continuar con su crecimiento personal.

¿Qué planea Alan Cervantes después del fútbol?

El mediocampista es consciente de que la carrera profesional tiene una duración limitada y que la aparición constante de jugadores jóvenes ha reducido el margen de permanencia de muchos futbolistas en el máximo nivel. Cervantes espera continuar en activo por lo menos hasta los 35 años, siempre que su condición física y su salud se lo permitan. Mientras tanto, pretende disfrutar cada etapa sin perder de vista la preparación para su retiro.

“Sé que la carrera del futbolista es corta. Espero jugar, si Dios, mi cuerpo y mi salud me lo permiten, mínimo hasta los 35 años”, después de dejar las canchas, Alan Cervantes contempla ingresar al mundo empresarial y desarrollar proyectos relacionados con los negocios.

Te puede interesar