Pico y placa regional en Bogotá para este domingo, 9 de agosto del 2026: horarios y restricciones

Toda la información sobre el pico y placa regional: horarios, restricciones por número de placa y los corredores donde aplica la medida durante los puentes festivos.

Pico y placa regional | Alcaldía de Bogotá.

El pico y placa regional es una medida de movilidad que se aplica principalmente en los accesos a algunas ciudades de Colombia, especialmente en Bogotá, durante los puentes festivos y las operaciones retorno. Su objetivo es regular el ingreso de vehículos particulares para reducir la congestión vehicular.

¿Qué es el pico y placa regional?

Dicha restricción se une a las que habitualmente se aplican entre semana. Su finalidad se basa en evitar los atascos gigantescos en las autopistas y carreteras en el ingreso a Bogotá. Aquí se definen varios turnos, de acuerdo con el número con el que se terminan las placas de cada vehículo particular. De acuerdo con tales asignaciones, hay una franja obligatoria de entrada por los corredores viales.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa regional en Bogotá para este domingo, 9 de agosto del 2026?

La restricción se aplica de acuerdo con el último dígito de la placa del vehículo:

De 12:00 m. a 4:00 p. m.: solo pueden ingresar vehículos con placas terminadas en par (0, 2, 4, 6 y 8) .

solo pueden ingresar vehículos con placas terminadas en . De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: solo pueden ingresar vehículos con placas terminadas en impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Fuera de esos horarios, el ingreso es libre.

Vías en donde rige el pico y placa regional

Estos son los corredores viales donde se aplica la restricción:

Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente.

desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente. Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur.

desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur. Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte.

desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte. Avenida Centenario (calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente.

desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente. Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente.

desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente. Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur.

desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur. Avenida Boyacá – vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte.

desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte. Vía Suba – Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur.

desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur. Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente.

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