México rompe su récord de medallas de oro en los Juegos Centroamericanos

La delegación tricolor alcanzó 146 preseas doradas en Santo Domingo 2026 y dejó atrás los 145 oros obtenidos tres años antes en San Salvador

La delegación mexicana hace historia en Santo Domingo 2026 | Claro Sports

México estableció una nueva marca histórica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe al alcanzar 146 medallas de oro en Santo Domingo 2026, una cifra con la que superó los 145 títulos conseguidos durante San Salvador 2023. Con el nuevo corte, la delegación tricolor acumula además 95 preseas de plata y 90 de bronce, para un total de 331 medallas, mientras continúa al frente del medallero general de la competencia.

Catherine Oliver y Yael Marmolejo se encargaron de conseguir la presea dorada 146 en Santo Domingo 2026, al subir a lo más alto del podio en el relevo mixto del pentatlón moderno, donde finalizaron con 475 puntos, superando a los representantes de Guatemala, Sofía Cabrera y Juan Ochoa, además de a los elementos de Venezuela, Osmaidy Arias y Albert Rivas, quienes se colgaron la plata y el bronce respectivamente.

La representación mexicana igualó lo hecho en El Salvador, gracias a Sofía Baeza y Álvaro Ramírez en vela, quienes se quedaron con la medalla de oro en la final dinghy de 2 personas mixto. El resultado confirma el dominio de una delegación integrada por más de 600 atletas, que ha ocupado la primera posición del medallero desde las primeras jornadas y ha encontrado resultados en disciplinas individuales, pruebas por equipos y competencias mixtas.

El récord anterior fue establecido en San Salvador 2023, cuando México terminó con 145 medallas de oro, 108 de plata y 100 de bronce, para un acumulado de 353 preseas. Aunque la delegación de Santo Domingo todavía se encuentra por debajo de aquella cifra total, ya logró superar el dato más importante de esa edición: la cantidad de oros obtenidos en una sola participación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La comparación también mantiene abierto otro desafío para el equipo mexicano. El récord histórico de medallas totales permanece en las 384 preseas conquistadas en Mayagüez 2010, por lo que México necesita sumar 53 metales más para igualarlo y 54 para establecer una nueva marca. En relación con San Salvador 2023, el conjunto nacional se encuentra a 22 medallas de alcanzar las 353 obtenidas en aquella competencia.

Los deportes y atletas que impulsaron el récord mexicano

Los deportes acuáticos han tenido un papel determinante en la nueva marca. La natación aportó un total de 22 metales dorados, mientras que los clavados cerraron su programa con nueve medallas de oro. México también consiguió oros en remo, aguas abiertas, tiro con arco, taekwondo, bádminton, ráquetbol, ciclismo, tenis, atletismo, gimnasia artística, gimnasia rítmica, esgrima, triatlón, tenis de mesa, squash, tiro deportivo, natación artística, ecuestre, boliche, surf, lucha, pentatlón moderno y esquí acuático, entre otras disciplinas.

Entre los atletas con más primeros lugares aparece Celia Pulido, quien participó en siete títulos dentro de las pruebas individuales y de relevos de natación. Byanca Rodríguez también tuvo una actuación relevante con cinco campeonatos, mientras que Paulo Strehlke sumó cuatro entre la piscina y las aguas abiertas. Marina Malpica conquistó cuatro oros en gimnasia rítmica y Osmar Olvera obtuvo tres en clavados: trampolín de un metro, trampolín de tres metros y sincronizados de tres metros junto con Juan Celaya.

El registro de 146 oros convierte a Santo Domingo 2026 en la actuación más productiva de México en cuanto a campeonatos dentro de la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Aquí todas las medallas de oro de la delegación mexicana.

Número Disciplina Atleta 146 Pentatlón moderno — relevo mixto Mayan Oliver y Yael Marmolejo 145 Vela — dinghy de 2 personas mixto Sofía Baeza y Álvaro Ramírez 144 Tiro deportivo — rifle de aire Equipos mixtos 143 Natación artística — dueto mixto técnico Diego Villalobos e Itzamary González 142 Canotaje — K2-500m mixto Beatriz Briones y Mauricio Figueroa 141 Natación artística — dueto técnico Marla Arellano y Joana Jiménez 140 Canotaje — K1-500m Beatriz Briones 139 Natación artística — solo femenil Camila Argumedo 138 Natación artística — equipo mixto Equipo de México 137 Gimnasia artística — salto de caballo femenil Natalia Escalera 136 Gimnasia artística — barras paralelas femenil Victoria Mata 135 Atletismo — 1500 m varonil Eduardo Herrera 134 Esgrima — espada individual femenil Frania Tejeda 133 Esgrima — sable individual varonil Brandon Romo 132 Pentatlón moderno — individual varonil Duilio Carrillo 131 Tiro deportivo — rifle 10 m por equipos varonil Equipo de México 130 Tiro deportivo — pistola 25 m por equipos femenil Equipo de México 129 Tiro deportivo — pistola 25 m femenil Elba Vega 128 Tiro deportivo — rifle 10 m por equipos femenil Equipo de México 127 Tiro deportivo — rifle 10 m varonil Edson Ramírez 126 Tiro deportivo — rifle 10 m femenil Goretti Zumaya 125 Squash — dobles mixtos Alfredo Ávila y Luz López 124 Gimnasia artística — all-around femenil Natalia Escalera 123 Atletismo — 5000 m varonil Eduardo Herrera 122 Esgrima — florete individual varonil Máximo Azuela 121 Esgrima — sable individual femenil Mariana Botello 120 Atletismo — salto de altura varonil Erick Portillo 119 Triatlón — relevo mixto Rosa María Tapia, Nicolás Probert, Marcela Álvarez y Erik Ramos 118 Tenis de mesa — equipos varonil Marcos Madrid y Darío Arce 117 Squash — individual varonil Leonel Cárdenas 116 Tiro deportivo — pistola de aire 10 m mixto Alejandra Zavala y Daniel Urquiza 115 Tiro deportivo — rifle 50 m tres posiciones por equipos femenil Eréndira Barba, Goretti Zumaya y Andrea Palafox 114 Atletismo — impulso de bala varonil Uziel Muñoz 113 Gimnasia artística — equipos femenil Natalia Escalera, Paulina Guerra, Dominica Escartin, Paulina Campos y Victoria Mata 112 Tiro deportivo — pistola de aire 10 m varonil David Valdez 111 Tiro deportivo — pistola de aire 10 m por equipos femenil Mía Rosales, Alejandra Zavala y Andrea Ibarra 110 Clavados — plataforma 10 m varonil Randal Willars 109 Clavados — trampolín 3 m femenil Zyanya Parra 108 Clavados — plataforma 10 m sincronizada varonil Randal Willars y Emilio Treviño 107 Atletismo — marcha medio maratón femenil Alegna González 106 Atletismo — marcha medio maratón varonil Ricardo Ortiz 105 Atletismo — medio maratón femenil Laura Galván 104 Triatlón — equipos femenil Ana María Torres, Rosa María Tapia y Marcela Álvarez 103 Triatlón — individual femenil Ana María Torres 102 Triatlón — equipos varonil Aram Peñaflor, Erik Ramos y Nicolás Probert 101 Triatlón — individual varonil Aram Peñaflor 100 Ráquetbol — equipos varonil Rodrigo Montoya y Eduardo Portillo 99 Ráquetbol — equipos femenil Montserrat Mejía y Alexandra Herrera 98 Ciclismo de montaña — campo traviesa varonil Gerardo Ulloa 97 Ciclismo de montaña — campo traviesa femenil Carolina Flores 96 Clavados — trampolín 3 m varonil Osmar Olvera 95 Lucha libre — 57 kg varonil Román Bravo 94 Tenis — Copa de Naciones femenil Julia García y Ana Sánchez 93 Natación — 200 m pecho femenil Byanca Rodríguez 92 Natación — 100 m espalda varonil Marcus Reyes 91 Clavados — sincronizados 3 m varonil Juan Celaya y Osmar Olvera 90 Clavados — trampolín 1 m femenil Rut Páez 89 Natación — relevo 4×100 m combinado mixto Rafael Arizpe, Byanca Rodríguez, María Méndez y Santiago Blanco 88 Natación — 800 m libre varonil Paulo Strehlke 87 Natación — 1500 m libre femenil Yuritzi Salgado 86 Natación — 50 m espalda varonil Marcus Reyes 85 Natación — 50 m espalda femenil Celia Pulido 84 Ráquetbol — dobles varonil Eduardo Portillo y Andree Parrilla 83 Ráquetbol — dobles femenil Alexandra Herrera y Montserrat Mejía 82 Ráquetbol — individual varonil Rodrigo Montoya 81 Ráquetbol — individual femenil Alexandra Herrera 80 Clavados — plataforma 10 m femenil Alejandra Estudillo 79 Clavados — trampolín 1 m varonil Osmar Olvera 78 Clavados — sincronizados 3 m femenil Rut Páez y Zyanya Parra 77 Boliche — tríos varonil Marcelo Magrassi, Enrique Gutiérrez y Héctor Piña 76 Natación — relevo 4×100 m libre varonil Andrés Dupont, Jorge Iga, Andrés Puente y Marcus Reyes 75 Natación — relevo 4×100 m combinado femenil Daniela Linares, Byanca Rodríguez, Miranda Grana y Celia Pulido 74 Natación — 200 m libre femenil Ava Chávez 73 Natación — 200 m espalda varonil Humberto Nájera 72 Natación — 200 m espalda femenil Daniela Linares 71 Natación — relevo 4×100 m libre mixto Jorge Iga, Andrés Dupont, Susana Hernández y Celia Pulido 70 Natación — 100 m espalda femenil Celia Pulido 69 Natación — relevo 4×100 m libre femenil María Méndez, Celia Pulido, Susana Hernández y Daniela Linares 68 Natación — 100 m libre femenil Celia Pulido 67 Natación — relevo 4×200 m libre varonil Andrés Dupont, Daniel Saborio, David Medina y Jorge Iga 66 Natación — relevo 4×200 m libre femenil Celia Pulido, Susana Hernández, Ava Chávez y Aranza López 65 Natación — 50 m pecho varonil Andrés Puente 64 Natación — 50 m pecho femenil Byanca Rodríguez 63 Surf — SUP varonil Juan Pablo Melendres 62 Surf — longboard varonil Jonathan Melendres 61 Tiro deportivo — trampa femenil Alejandra Ramírez 60 Tiro deportivo — trampa varonil Jorge Orozco 59 Remo — W4 Jennifer de la Rosa, Maite Arrillaga, María García y Ximena Castellano 58 Remo — M4 Andre Simsch, Hugo Reyes, Jordy Gutiérrez y Miguel Carballo 57 Remo — mixto 2X Kenia Lechuga y Alexis López 56 Remo — 2X Kenia Lechuga 55 Tiro con arco — recurvo individual varonil Matías Grande 54 Tiro con arco — recurvo individual femenil Alejandra Valencia 53 Tiro con arco — recurvo mixto Alejandra Valencia y Matías Grande 52 Bádminton — equipo mixto Job Castillo, Armando Gaitán, Luis Montoya, Juan Torres, Romina Fregoso, Vanesa García, Miriam Rodríguez y Vanessa Villalobos 51 Natación — 1500 m libre varonil Paulo Strehlke 50 Natación — 100 m pecho femenil Byanca Rodríguez 49 Esquí acuático — trucos varonil Patricio Font 48 Tenis — individual femenil Julia García 47 Taekwondo — +87 kg varonil Carlos Sansores 46 Remo — W4X Melissa Márquez, Aylin Ibarra, Jennifer de la Rosa y Ximena Castellanos 45 Remo — mixto Rafael Mejía y Maite Arrillaga 44 Gimnasia de trampolín — sincronizado femenil Dafne Navarro y Patricia Núñez 43 Gimnasia de trampolín — individual varonil Donovan Guevara 42 Bádminton — dobles mixtos Luis Montoya y Miriam Rodríguez 41 Bádminton — dobles femenil Miriam Rodríguez y Romina Fregoso 40 Remo — par de remos varonil Alexis López 39 Taekwondo — -80 kg varonil Iker Casas 38 Esquí acuático — wakeboard femenil Natasha Landsmanas 37 Esquí acuático — wakeboard varonil Pablo Monroy 36 Remo — W1X Kenia Lechuga 35 Gimnasia rítmica — final general por equipos Marina Malpica, Ana Luisa Abraham y Desiree Portugal 34 Gimnasia rítmica — final general de conjunto Dalia Alcocer, Kimberly Salazar, Giselle Torres, Adirem Tejeda y Julia Gutiérrez 33 Gimnasia rítmica — tres aros y dos mazas Dalia Alcocer, Julia Gutiérrez, Kimberly Salazar, Adirem Tejeda y Giselle Torres 32 Gimnasia rítmica — cinta individual Marina Malpica 31 Gimnasia rítmica — mazas individual Marina Malpica 30 Gimnasia rítmica — final individual general Marina Malpica 29 Gimnasia rítmica — cinco pelotas Dalia Alcocer, Kimberly Salazar, Giselle Torres, Adirem Tejeda y Julia Gutiérrez 28 Gimnasia rítmica — pelota individual Marina Malpica 27 Gimnasia rítmica — aro individual Ana Luisa Abraham 26 Ecuestre — doma clásica por equipos Mauricio Lebrija, Ricardo Manzano, José Luis Padilla e Irvin Leiva 25 Ecuestre — doma clásica, clasificación general Mauricio Lebrija 24 Ecuestre — doma clásica, ronda 3 Mauricio Lebrija 23 Ecuestre — concurso completo por equipos Bischel Hernández, Gerardo Parroquín, Luis Ariel Santiago y Fernando Parroquín 22 Ecuestre — concurso completo individual Fernando Parroquín 21 Ciclismo de pista — keirin femenil Luz Gaxiola 20 Ciclismo de pista — madison varonil Ignacio Prado y Ricardo Peña 19 Ciclismo de pista — ómnium varonil Ricardo Peña 18 Ciclismo de pista — ómnium femenil Yareli Acevedo 17 Ciclismo de pista — velocidad por equipos femenil Luz Gaxiola, Jessica Salazar y Yuli Verdugo 16 Ciclismo de pista — velocidad por equipos varonil Jafet López, Ridley Malo y Edgar Verdugo 15 Taekwondo — -53 kg femenil Nadia Ferreira 14 Taekwondo — -49 kg femenil Daniela Souza 13 Taekwondo — -58 kg varonil Said Pérez 12 Tiro deportivo — tiro al plato femenil Gabriela Rodríguez 11 Tiro deportivo — tiro al plato varonil Luis Gallardo 10 Remo — doble scull femenil Aylin Ibarra y Melissa Márquez 9 Natación en aguas abiertas — 3 km velocidad femenil Dalia Moreno 8 Natación en aguas abiertas — 3 km velocidad varonil Paulo Strehlke 7 Patinaje artístico — programa libre femenil Valentina Lomas 6 Taekwondo — poomsae estilo libre mixto Cecilia Lee y William Arroyo 5 Tiro con arco — recurvo por equipos varonil Francisco Padilla, Matías Grande y Raúl Rodríguez 4 Tiro con arco — recurvo por equipos femenil Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez 3 Taekwondo — poomsae tradicional individual William Arroyo 2 Natación en aguas abiertas — 10 km varonil Paulo Strehlke 1 Remo — doble par ligero femenil Aylin Ibarra y Melissa Márquez

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