México rompe su récord de medallas de oro en los Juegos Centroamericanos

Publicado por Adriana Díaz

La delegación tricolor alcanzó 146 preseas doradas en Santo Domingo 2026 y dejó atrás los 145 oros obtenidos tres años antes en San Salvador

México rompe su récord de medallas de oro en los Juegos Centroamericanos
La delegación mexicana hace historia en Santo Domingo 2026 | Claro Sports

México estableció una nueva marca histórica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe al alcanzar 146 medallas de oro en Santo Domingo 2026, una cifra con la que superó los 145 títulos conseguidos durante San Salvador 2023. Con el nuevo corte, la delegación tricolor acumula además 95 preseas de plata y 90 de bronce, para un total de 331 medallas, mientras continúa al frente del medallero general de la competencia.

Catherine Oliver y Yael Marmolejo se encargaron de conseguir la presea dorada 146 en Santo Domingo 2026, al subir a lo más alto del podio en el relevo mixto del pentatlón moderno, donde finalizaron con 475 puntos, superando a los representantes de Guatemala, Sofía Cabrera y Juan Ochoa, además de a los elementos de Venezuela, Osmaidy Arias y Albert Rivas, quienes se colgaron la plata y el bronce respectivamente.

La representación mexicana igualó lo hecho en El Salvador, gracias a Sofía Baeza y Álvaro Ramírez en vela, quienes se quedaron con la medalla de oro en la final dinghy de 2 personas mixto. El resultado confirma el dominio de una delegación integrada por más de 600 atletas, que ha ocupado la primera posición del medallero desde las primeras jornadas y ha encontrado resultados en disciplinas individuales, pruebas por equipos y competencias mixtas.

El récord anterior fue establecido en San Salvador 2023, cuando México terminó con 145 medallas de oro, 108 de plata y 100 de bronce, para un acumulado de 353 preseas. Aunque la delegación de Santo Domingo todavía se encuentra por debajo de aquella cifra total, ya logró superar el dato más importante de esa edición: la cantidad de oros obtenidos en una sola participación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La comparación también mantiene abierto otro desafío para el equipo mexicano. El récord histórico de medallas totales permanece en las 384 preseas conquistadas en Mayagüez 2010, por lo que México necesita sumar 53 metales más para igualarlo y 54 para establecer una nueva marca. En relación con San Salvador 2023, el conjunto nacional se encuentra a 22 medallas de alcanzar las 353 obtenidas en aquella competencia.

Los deportes y atletas que impulsaron el récord mexicano

Los deportes acuáticos han tenido un papel determinante en la nueva marca. La natación aportó un total de 22 metales dorados, mientras que los clavados cerraron su programa con nueve medallas de oro. México también consiguió oros en remo, aguas abiertas, tiro con arco, taekwondo, bádminton, ráquetbol, ciclismo, tenis, atletismo, gimnasia artística, gimnasia rítmica, esgrima, triatlón, tenis de mesa, squash, tiro deportivo, natación artística, ecuestre, boliche, surf, lucha, pentatlón moderno y esquí acuático, entre otras disciplinas.

Entre los atletas con más primeros lugares aparece Celia Pulido, quien participó en siete títulos dentro de las pruebas individuales y de relevos de natación. Byanca Rodríguez también tuvo una actuación relevante con cinco campeonatos, mientras que Paulo Strehlke sumó cuatro entre la piscina y las aguas abiertas. Marina Malpica conquistó cuatro oros en gimnasia rítmica y Osmar Olvera obtuvo tres en clavados: trampolín de un metro, trampolín de tres metros y sincronizados de tres metros junto con Juan Celaya.

El registro de 146 oros convierte a Santo Domingo 2026 en la actuación más productiva de México en cuanto a campeonatos dentro de la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Aquí todas las medallas de oro de la delegación mexicana.

NúmeroDisciplinaAtleta
146Pentatlón moderno — relevo mixtoMayan Oliver y Yael Marmolejo
145Vela — dinghy de 2 personas mixtoSofía Baeza y Álvaro Ramírez
144Tiro deportivo — rifle de aireEquipos mixtos
143Natación artística — dueto mixto técnicoDiego Villalobos e Itzamary González
142Canotaje — K2-500m mixtoBeatriz Briones y Mauricio Figueroa
141Natación artística — dueto técnicoMarla Arellano y Joana Jiménez
140Canotaje — K1-500mBeatriz Briones
139Natación artística — solo femenilCamila Argumedo
138Natación artística — equipo mixtoEquipo de México
137Gimnasia artística — salto de caballo femenilNatalia Escalera
136Gimnasia artística — barras paralelas femenilVictoria Mata
135Atletismo — 1500 m varonilEduardo Herrera
134Esgrima — espada individual femenilFrania Tejeda
133Esgrima — sable individual varonilBrandon Romo
132Pentatlón moderno — individual varonilDuilio Carrillo
131Tiro deportivo — rifle 10 m por equipos varonilEquipo de México
130Tiro deportivo — pistola 25 m por equipos femenilEquipo de México
129Tiro deportivo — pistola 25 m femenilElba Vega
128Tiro deportivo — rifle 10 m por equipos femenilEquipo de México
127Tiro deportivo — rifle 10 m varonilEdson Ramírez
126Tiro deportivo — rifle 10 m femenilGoretti Zumaya
125Squash — dobles mixtosAlfredo Ávila y Luz López
124Gimnasia artística — all-around femenilNatalia Escalera
123Atletismo — 5000 m varonilEduardo Herrera
122Esgrima — florete individual varonilMáximo Azuela
121Esgrima — sable individual femenilMariana Botello
120Atletismo — salto de altura varonilErick Portillo
119Triatlón — relevo mixtoRosa María Tapia, Nicolás Probert, Marcela Álvarez y Erik Ramos
118Tenis de mesa — equipos varonilMarcos Madrid y Darío Arce
117Squash — individual varonilLeonel Cárdenas
116Tiro deportivo — pistola de aire 10 m mixtoAlejandra Zavala y Daniel Urquiza
115Tiro deportivo — rifle 50 m tres posiciones por equipos femenilEréndira Barba, Goretti Zumaya y Andrea Palafox
114Atletismo — impulso de bala varonilUziel Muñoz
113Gimnasia artística — equipos femenilNatalia Escalera, Paulina Guerra, Dominica Escartin, Paulina Campos y Victoria Mata
112Tiro deportivo — pistola de aire 10 m varonilDavid Valdez
111Tiro deportivo — pistola de aire 10 m por equipos femenilMía Rosales, Alejandra Zavala y Andrea Ibarra
110Clavados — plataforma 10 m varonilRandal Willars
109Clavados — trampolín 3 m femenilZyanya Parra
108Clavados — plataforma 10 m sincronizada varonilRandal Willars y Emilio Treviño
107Atletismo — marcha medio maratón femenilAlegna González
106Atletismo — marcha medio maratón varonilRicardo Ortiz
105Atletismo — medio maratón femenilLaura Galván
104Triatlón — equipos femenilAna María Torres, Rosa María Tapia y Marcela Álvarez
103Triatlón — individual femenilAna María Torres
102Triatlón — equipos varonilAram Peñaflor, Erik Ramos y Nicolás Probert
101Triatlón — individual varonilAram Peñaflor
100Ráquetbol — equipos varonilRodrigo Montoya y Eduardo Portillo
99Ráquetbol — equipos femenilMontserrat Mejía y Alexandra Herrera
98Ciclismo de montaña — campo traviesa varonilGerardo Ulloa
97Ciclismo de montaña — campo traviesa femenilCarolina Flores
96Clavados — trampolín 3 m varonilOsmar Olvera
95Lucha libre — 57 kg varonilRomán Bravo
94Tenis — Copa de Naciones femenilJulia García y Ana Sánchez
93Natación — 200 m pecho femenilByanca Rodríguez
92Natación — 100 m espalda varonilMarcus Reyes
91Clavados — sincronizados 3 m varonilJuan Celaya y Osmar Olvera
90Clavados — trampolín 1 m femenilRut Páez
89Natación — relevo 4×100 m combinado mixtoRafael Arizpe, Byanca Rodríguez, María Méndez y Santiago Blanco
88Natación — 800 m libre varonilPaulo Strehlke
87Natación — 1500 m libre femenilYuritzi Salgado
86Natación — 50 m espalda varonilMarcus Reyes
85Natación — 50 m espalda femenilCelia Pulido
84Ráquetbol — dobles varonilEduardo Portillo y Andree Parrilla
83Ráquetbol — dobles femenilAlexandra Herrera y Montserrat Mejía
82Ráquetbol — individual varonilRodrigo Montoya
81Ráquetbol — individual femenilAlexandra Herrera
80Clavados — plataforma 10 m femenilAlejandra Estudillo
79Clavados — trampolín 1 m varonilOsmar Olvera
78Clavados — sincronizados 3 m femenilRut Páez y Zyanya Parra
77Boliche — tríos varonilMarcelo Magrassi, Enrique Gutiérrez y Héctor Piña
76Natación — relevo 4×100 m libre varonilAndrés Dupont, Jorge Iga, Andrés Puente y Marcus Reyes
75Natación — relevo 4×100 m combinado femenilDaniela Linares, Byanca Rodríguez, Miranda Grana y Celia Pulido
74Natación — 200 m libre femenilAva Chávez
73Natación — 200 m espalda varonilHumberto Nájera
72Natación — 200 m espalda femenilDaniela Linares
71Natación — relevo 4×100 m libre mixtoJorge Iga, Andrés Dupont, Susana Hernández y Celia Pulido
70Natación — 100 m espalda femenilCelia Pulido
69Natación — relevo 4×100 m libre femenilMaría Méndez, Celia Pulido, Susana Hernández y Daniela Linares
68Natación — 100 m libre femenilCelia Pulido
67Natación — relevo 4×200 m libre varonilAndrés Dupont, Daniel Saborio, David Medina y Jorge Iga
66Natación — relevo 4×200 m libre femenilCelia Pulido, Susana Hernández, Ava Chávez y Aranza López
65Natación — 50 m pecho varonilAndrés Puente
64Natación — 50 m pecho femenilByanca Rodríguez
63Surf — SUP varonilJuan Pablo Melendres
62Surf — longboard varonilJonathan Melendres
61Tiro deportivo — trampa femenilAlejandra Ramírez
60Tiro deportivo — trampa varonilJorge Orozco
59Remo — W4Jennifer de la Rosa, Maite Arrillaga, María García y Ximena Castellano
58Remo — M4Andre Simsch, Hugo Reyes, Jordy Gutiérrez y Miguel Carballo
57Remo — mixto 2XKenia Lechuga y Alexis López
56Remo — 2XKenia Lechuga
55Tiro con arco — recurvo individual varonilMatías Grande
54Tiro con arco — recurvo individual femenilAlejandra Valencia
53Tiro con arco — recurvo mixtoAlejandra Valencia y Matías Grande
52Bádminton — equipo mixtoJob Castillo, Armando Gaitán, Luis Montoya, Juan Torres, Romina Fregoso, Vanesa García, Miriam Rodríguez y Vanessa Villalobos
51Natación — 1500 m libre varonilPaulo Strehlke
50Natación — 100 m pecho femenilByanca Rodríguez
49Esquí acuático — trucos varonilPatricio Font
48Tenis — individual femenilJulia García
47Taekwondo — +87 kg varonilCarlos Sansores
46Remo — W4XMelissa Márquez, Aylin Ibarra, Jennifer de la Rosa y Ximena Castellanos
45Remo — mixtoRafael Mejía y Maite Arrillaga
44Gimnasia de trampolín — sincronizado femenilDafne Navarro y Patricia Núñez
43Gimnasia de trampolín — individual varonilDonovan Guevara
42Bádminton — dobles mixtosLuis Montoya y Miriam Rodríguez
41Bádminton — dobles femenilMiriam Rodríguez y Romina Fregoso
40Remo — par de remos varonilAlexis López
39Taekwondo — -80 kg varonilIker Casas
38Esquí acuático — wakeboard femenilNatasha Landsmanas
37Esquí acuático — wakeboard varonilPablo Monroy
36Remo — W1XKenia Lechuga
35Gimnasia rítmica — final general por equiposMarina Malpica, Ana Luisa Abraham y Desiree Portugal
34Gimnasia rítmica — final general de conjuntoDalia Alcocer, Kimberly Salazar, Giselle Torres, Adirem Tejeda y Julia Gutiérrez
33Gimnasia rítmica — tres aros y dos mazasDalia Alcocer, Julia Gutiérrez, Kimberly Salazar, Adirem Tejeda y Giselle Torres
32Gimnasia rítmica — cinta individualMarina Malpica
31Gimnasia rítmica — mazas individualMarina Malpica
30Gimnasia rítmica — final individual generalMarina Malpica
29Gimnasia rítmica — cinco pelotasDalia Alcocer, Kimberly Salazar, Giselle Torres, Adirem Tejeda y Julia Gutiérrez
28Gimnasia rítmica — pelota individualMarina Malpica
27Gimnasia rítmica — aro individualAna Luisa Abraham
26Ecuestre — doma clásica por equiposMauricio Lebrija, Ricardo Manzano, José Luis Padilla e Irvin Leiva
25Ecuestre — doma clásica, clasificación generalMauricio Lebrija
24Ecuestre — doma clásica, ronda 3Mauricio Lebrija
23Ecuestre — concurso completo por equiposBischel Hernández, Gerardo Parroquín, Luis Ariel Santiago y Fernando Parroquín
22Ecuestre — concurso completo individualFernando Parroquín
21Ciclismo de pista — keirin femenilLuz Gaxiola
20Ciclismo de pista — madison varonilIgnacio Prado y Ricardo Peña
19Ciclismo de pista — ómnium varonilRicardo Peña
18Ciclismo de pista — ómnium femenilYareli Acevedo
17Ciclismo de pista — velocidad por equipos femenilLuz Gaxiola, Jessica Salazar y Yuli Verdugo
16Ciclismo de pista — velocidad por equipos varonilJafet López, Ridley Malo y Edgar Verdugo
15Taekwondo — -53 kg femenilNadia Ferreira
14Taekwondo — -49 kg femenilDaniela Souza
13Taekwondo — -58 kg varonilSaid Pérez
12Tiro deportivo — tiro al plato femenilGabriela Rodríguez
11Tiro deportivo — tiro al plato varonilLuis Gallardo
10Remo — doble scull femenilAylin Ibarra y Melissa Márquez
9Natación en aguas abiertas — 3 km velocidad femenilDalia Moreno
8Natación en aguas abiertas — 3 km velocidad varonilPaulo Strehlke
7Patinaje artístico — programa libre femenilValentina Lomas
6Taekwondo — poomsae estilo libre mixtoCecilia Lee y William Arroyo
5Tiro con arco — recurvo por equipos varonilFrancisco Padilla, Matías Grande y Raúl Rodríguez
4Tiro con arco — recurvo por equipos femenilAlejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez
3Taekwondo — poomsae tradicional individualWilliam Arroyo
2Natación en aguas abiertas — 10 km varonilPaulo Strehlke
1Remo — doble par ligero femenilAylin Ibarra y Melissa Márquez

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