Xolos explota contra el arbitraje tras empate ante Toluca: “Un error nos perjudica”

Sergio Almaguer cuestionó la decisión arbitral que derivó en el segundo gol del Toluca y defendió el trabajo de Xolos tras rescatar un punto como visitante

Xolos se va molesto de Toluca | Imago7

Los Xolos de Tijuana rescataron un punto en su visita al Toluca, pero el resultado quedó marcado por la polémica arbitral y la expulsión de Sebastián Abreu. Sergio Almaguer, auxiliar técnico del conjunto fronterizo, cuestionó la actuación del silbante, al considerar que una falta no señalada sobre Yael Padilla influyó directamente en el segundo gol de los Diablos Rojos.

En conferencia de prensa, Almaguer explicó las circunstancias que provocaron la expulsión del entrenador uruguayo, quien ingresó parcialmente al terreno de juego para reclamar una decisión arbitral. El auxiliar calificó la sanción como excesiva y manifestó su inconformidad por una jugada que, desde su perspectiva, debió invalidar la anotación del conjunto escarlata.

“Sebastián se metió un poco a la cancha y creo que fue demasiado drástico. Estábamos reclamando una acción que a todas luces se vio que era falta de Viñas sobre Yael, en la que derivó el segundo gol. Estamos molestos por eso, porque se trabaja muy duro en la semana para tratar de sacar el resultado y, cuando ya lo tienes, resulta que un error, porque así lo vemos, nos perjudica“, declaró.

La molestia del cuerpo técnico surgió después de que Toluca consiguiera darle la vuelta al marcador. Para el conjunto fronterizo, la acción previa al segundo tanto representó un momento determinante del encuentro, debido a que consideró que existió una infracción sobre Padilla. Almaguer insistió en que el esfuerzo realizado durante la semana merece ser respaldado por decisiones arbitrales acertadas, particularmente en partidos donde los detalles pueden modificar el resultado.

Sergio Almaguer destaca la reacción de Xolos ante Toluca

Más allá de la controversia, el auxiliar técnico reconoció la respuesta de los futbolistas de Tijuana, quienes lograron recuperarse después de la remontada del conjunto mexiquense. Almaguer destacó la disciplina táctica y la concentración del plantel frente a uno de los rivales de mayor exigencia del campeonato, especialmente por las dificultades que representa enfrentarlo como visitante.

“Resaltar el esfuerzo de los muchachos, una gran labor táctica. Se concentraron en cada una de las jugadas ante un equipo que sabemos es muy complicado en casa. Estamos tranquilos porque se hicieron bien las cosas y muy felices porque nos levanta un poquito el ánimo para el siguiente partido“, expresó.

El empate también permitió a Xolos recuperar confianza para afrontar los compromisos restantes del Apertura 2026. Aunque el equipo dejó escapar la ventaja que había conseguido durante el encuentro, la capacidad para reaccionar después de recibir dos goles fue uno de los aspectos que el cuerpo técnico rescató de su presentación ante los Diablos Rojos.

Xolos mantiene el objetivo de clasificarse a la Liguilla

Almaguer aseguró que el desempeño frente a Toluca demuestra que Tijuana cuenta con argumentos para competir contra cualquier adversario de la Liga MX. Sin embargo, también reconoció que el equipo ha encontrado dificultades para conseguir resultados como local, una situación que deberá corregir para fortalecer sus aspiraciones de clasificación.

“Somos un equipo que le puede competir a cualquiera. En casa se nos ha complicado porque así es el torneo, está muy parejo. No perdemos el foco de buscar ganar los siguientes partidos para meternos de lleno a la Liguilla“, manifestó el auxiliar técnico.

Con la fase regular cerca de su conclusión, el conjunto fronterizo buscará aprovechar el punto conseguido en Toluca como impulso para sus próximos compromisos. Almaguer reiteró que el objetivo será avanzar partido a partido, sin perder de vista la clasificación. “Vamos uno por uno. Hoy se rescata un punto muy importante que te permite sumar”, concluyó.

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