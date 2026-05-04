Henry Marín se reencuentra con el gol tras 350 días y le da vida al América
El capitán azulcrema entra de cambio y ejecuta a la perfección el penalti, tras la falta sobre Rodrigo Dourado de parte de Adalberto Carrasquilla
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Las Águilas del América revivieron en la serie de cuartos de final ante los Pumas de la UNAM, y lo hicieron de la mano del capitán y líder del equipo, Henry Martín. El atacante azulcrema entró de cambio en el partido de ida y fue factor para que la escuadra azulcrema empatara el partido.
Al minuto 75’, una falta de Adalberto Carrasuilla sobre Rodrigo Dourado en el área auriazul, inicialmente no marcada, fue revisada por el VAR. El silbante Luis Enrique Santander observó las cámaras y terminó por señalar penalti a favor de los locales.
Fue entonces cuando apareció la figura de Martín, quien había ingresado al campo por Patricio Salas al 64’; disparando con potencia ligeramente cargado hacia su lado izquierdo. Keylor Navas se lanzó al costado opuesto, y el 3-2 llegaba a la pizarra del Estadio Azteca.
¡HENRY LA BOMBA MARTÍN! ¡GOOOL DEL AMÉRICA!💣⚽— TUDN MEX (@TUDNMEX) May 4, 2026
Henry Martín anota desde los once pasos. ¡Qué partidazo estamos viendo! pic.twitter.com/UeYELgpQkJ
De esta manera, el líder azulcrema rompió una sequía de casi un año de no aparecer ante las redes rivales. Su último tanto había sido ante la Máquina del Cruz Azul en el duelo de vuelta de las semifinales del Clausura 2025, el 18 de mayo de aquel año.