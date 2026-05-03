Tigres vs Nashville en vivo: horario y dónde ver la vuelta de semifinales de la Concachampions 2026

El conjunto felino tendrá que administrar una eliminatoria que todavía no está resuelta, ya que el gol de visitante sigue como primer criterio de desempate

Horario y dónde ver Tigres vs Nashville | Claro Sports

Tigres vuelve al Estadio Universitario con la posibilidad de cerrar su pase a la final de la Concachampions 2026, luego de imponerse 1-0 a Nashville SC en el partido de ida disputado en el Geodis Park. El equipo de Guido Pizarro llega con ventaja mínima en el global y con el respaldo de su afición para intentar completar la serie en casa.

El conjunto felino tendrá que administrar una eliminatoria que todavía no está resuelta, ya que el gol de visitante sigue como primer criterio de desempate en las rondas previas a la final. Nashville, que ya eliminó a Inter Miami y América en el torneo, necesita ganar en El Volcán para mantenerse con vida en la competencia.

Fecha, hora y dónde ver en vivo el partido de vuelta de las semifinales de Concachampions 2026

El partido Tigres vs Nashville se jugará el martes 5 de mayo de 2026, a las 19:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario de Nuevo León. El encuentro corresponde a la vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026.

La transmisión en vivo estará disponible por FOX One en México. Además, en Claro Sports podrás seguir las acciones del partido minuto a minuto por internet, con la cobertura del duelo que definirá a uno de los finalistas del torneo continental.

Alineaciones probables Tigres vs Nashville

A falta de confirmación oficial, Tigres podría repetir buena parte de la base que utilizó en el partido de ida, en el que consiguió la ventaja como visitante. Una posible alineación felina sería con Nahuel Guzmán en la portería; Francisco Reyes, Jesús Angulo, Rómulo y César Araújo en zona defensiva; Fernando Gorriarán y Juan Pablo Vigón en el mediocampo; Juan Brunetta, Ozziel Herrera y Ángel Correa en ataque, con Rodrigo Aguirre como referencia ofensiva.

Nashville también podría mantener la estructura que presentó en el primer capítulo de la serie, con Brian Schwake en el arco; Reed Baker-Whiting, Maxwell Woledzi, Jeisson Palacios y Andy Nájar en defensa; Alex Muyl, Edvard Tagseth y Patrick Yazbek en mediocampo; Hany Mukhtar, Cristian Espinoza y W. Madrigal como opciones al frente. Las alineaciones oficiales se conocerán minutos antes del inicio del encuentro.

Antecedentes y últimos resultados del Tigres vs Nashville en Concachampions

Tigres ganó 1-0 el partido de ida en Estados Unidos con gol de Ángel Correa, resultado que le permite llegar al Estadio Universitario con ventaja en el marcador global. La victoria tuvo valor adicional para los felinos, ya que cortaron una racha de más de tres años sin ganar como visitantes en la Champions Cup.

El duelo de ida también tuvo un antecedente climático relevante, pues fue retrasado por condiciones adversas en Nashville. Ya en la cancha, Tigres mantuvo su portería en cero ante un rival que había eliminado a clubes importantes en rondas previas, incluido América.

¿Quién avanza en caso de empate global? Conoce el orden de los criterios para clasificar en Concachampions

En las semifinales de la Concachampions, el primer criterio es el marcador global entre los dos partidos. Si Tigres gana o empata el duelo de vuelta, avanzará directamente a la final por la ventaja conseguida en la ida.

Si Nashville gana por un gol y marca más de una vez como visitante, avanzará por el criterio de goles fuera de casa. Por ejemplo, un 2-1, 3-2 o 4-3 a favor del equipo de la MLS le daría el pase, porque superaría a Tigres en goles de visitante. Si Nashville gana 1-0, el global quedaría 1-1 y ambos equipos tendrían un gol fuera de casa, por lo que la serie se iría a tiempos extra.

El reglamento establece que, si el global está empatado al final del tiempo regular de la vuelta, primero se toma en cuenta el mayor número de goles como visitante; si la igualdad continúa, se juegan dos tiempos extra de 15 minutos. Los goles de visitante no tienen valor adicional durante la prórroga, y si el empate persiste después del alargue, el boleto se define en tanda de penales.

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