Escándalo en el Atanasio: Raúl Giraldo desata la furia tras la eliminación del Medellín

La eliminación del Independiente Medellín terminó en escándalo: Raúl Giraldo ingresó al campo, hizo gestos y desató un fuerte enfrentamiento con la afición.

Raúl Giraldo se enfrenta a los hinchas del DIM | VizzorImage.

El golpe fue duro y en casa. Independiente Medellín cayó 2-1 ante Águilas Doradas por la fecha 19 de la Liga BetPlay y consumó una eliminación que pocos esperaban hace apenas unas jornadas. El equipo antioqueño dejó escapar una oportunidad clara de meterse en los playoffs y terminó firmando una de las decepciones más grandes del semestre ante su gente.

El contexto hacía aún más doloroso el resultado. El ‘Poderoso’ dependía de sí mismo: una victoria lo instalaba entre los ocho mejores del campeonato. Sin embargo, no logró imponer condiciones en el Atanasio Girardot y fue superado por un rival que aprovechó sus momentos para golpear con contundencia. La falta de eficacia y los errores defensivos terminaron marcando la diferencia en un partido decisivo.

Pero más allá de lo futbolístico, el final del encuentro desató un episodio de alta tensión. Tras el pitazo final, Raúl Giraldo, máximo accionista del club, ingresó al terreno de juego y realizó gestos hacia la tribuna que fueron interpretados como una provocación. Esa acción encendió de inmediato la furia de los hinchas, que no tardaron en reaccionar con insultos y fuertes reclamos.

Así se fue Raúl Giraldo del Atanasio Girardot junto a Didier Moreno y Daniel Cataño.



Los hinchas del poderoso demasiado molestos. Raúl les respondió.



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La situación escaló rápidamente. Giraldo tuvo que salir escoltado por algunos jugadores del plantel, quienes intentaron calmar los ánimos y, al mismo tiempo, ofrecían disculpas por el fracaso deportivo. El ambiente en el estadio se volvió insostenible, reflejando el profundo malestar de una afición que esperaba mucho más del equipo en este tramo definitivo del torneo.

El descontento no se limitó a las gradas. En las zonas internas del escenario también se vivieron momentos de tensión, lo que llevó a que el club tomara la decisión de suspender la rueda de prensa posterior al partido. Mientras tanto, en las afueras, los cánticos en contra de la directiva se hicieron sentir con fuerza, incluyendo el repetido “Giraldo ya se va” y el ya clásico “que se vayan todos”.

Además, algunos aficionados sacudieron vallas en señal de protesta, evidenciando que la crisis no es solo deportiva, sino también institucional. La relación entre la hinchada y la dirigencia atraviesa uno de sus puntos más críticos en los últimos años, en medio de resultados que no han estado a la altura de las expectativas.

Ahora, sin opciones en la liga, el DIM deberá enfocarse exclusivamente en la Copa Libertadores, donde aún lucha por avanzar a los octavos de final. Sin embargo, el panorama no es alentador: el equipo corre desde atrás en su grupo y, tras la salida del técnico Alejandro Restrepo, el futuro inmediato luce incierto. Lo único claro es que la inconformidad del hincha está más vigente que nunca.

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