¿Y el Fair Play? Antuna marca el segundo de Pumas tras grave lesión de Cristian Borja

Polémica en el Azteca: Antuna marcó tras una jugada en la que Borja quedó lesionado. Pumas no detuvo el balón y el árbitro permitió la acción, generando debate

La jugada generó polémica en la ida de cuartos de final | Imago7

La polémica se encendió en la ida de cuartos de final entre América y Pumas después de una jugada que mezcló dolor, confusión, reclamos y un gol que abrió el debate sobre el Fair Play. Cristian Borja terminó gravemente lesionado de la rodilla luego de una acción accidental en la que Rodrigo López cayó sobre la articulación del colombiano, quien no pudo continuar y tuvo que abandonar el campo en camilla.

La escena aumentó la tensión porque, mientras Borja permanecía tendido sobre el césped, Pumas no detuvo la jugada ni sacó el balón del terreno de juego. La acción siguió hasta que Jordan Carrillo sacó un disparo que Rodolfo Cota no pudo controlar tras un desvío; el arquero dejó la pelota viva y Uriel Antuna apareció para marcar el segundo gol universitario al minuto 44.

¡APARECIÓ ANTUNA! ¡GOL DEL BRUJO! 🧙⚽



Antuna llegó de atrás para rematar después de un rechazo de Cota #MasQueUnPartido pic.twitter.com/6cTWn4vbYw — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 3, 2026

La lesión de Borja y el gol que desató los reclamos

La jugada nació tras un corte de Dourado que y provocó la caída de Rodrigo López. En el intento por disputar la acción, López terminó encima de la rodilla de Cristian Borja, en un contacto accidental que de inmediato dejó al lateral colombiano con muestras claras de dolor.

El problema para América no solo fue la lesión, sino la continuidad de la acción. Con Borja en el suelo y sin posibilidad de reincorporarse, Pumas siguió adelante en ataque, encontró espacio, finalizó la jugada y terminó celebrando un gol que llegó en medio de los reclamos azulcremas.

Rodolfo Cota también quedó señalado en la acción. El guardameta no logró quedarse con el disparo de Jordan Carrillo y dejó el balón en zona de riesgo, donde Uriel Antuna aprovechó el rebote para mandar la pelota al fondo de la red. La anotación llegó justo antes del descanso y cambió por completo el clima del partido.

La gravedad de la lesión quedó confirmada con la reacción posterior. Borja salió en camilla, fue retirado del estadio en ambulancia y América tuvo que mover sus piezas de inmediato, con Ramón Juárez como el futbolista que ingresó en su lugar para cubrir la baja defensiva.

Cristian Borja abandona el América vs Pumas ⚽🔥



Abordo del "carrito de las desgracias" tuvo que salir el colombiano tras lesionarse la rodilla en una acción con Rodrigo López



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¿El árbitro o Pumas debieron detener el juego?

La pregunta central es si el árbitro Luis Enrique Santander debió cortar la jugada. De acuerdo con la Regla 5 de la IFAB, el árbitro debe permitir que el juego continúe si considera que una lesión es leve, pero debe detenerlo si estima que un jugador sufrió una lesión grave. Es decir, la decisión depende de la percepción inmediata del silbante sobre la gravedad de la lesión, no solo del reclamo de los futbolistas.

En esta acción, Santander dio la ventaja después de la entrada de Dourado. La propia IFAB establece que el árbitro puede dejar seguir una jugada cuando hay una infracción y el equipo que no cometió la falta obtiene beneficio deportivo de la continuidad; si la ventaja no se concreta en pocos segundos, puede sancionar la infracción original.

Bajo ese criterio, si Santander no advirtió en el primer instante que la lesión de Borja era grave, tenía margen reglamentario para permitir que la jugada siguiera. Sin embargo, el debate cambia cuando se observa la magnitud del contacto y la imposibilidad del colombiano para moverse, porque una lesión de rodilla con dolor evidente suele exigir una reacción más rápida del cuerpo arbitral.

También está el otro lado: el Fair Play. Aunque reglamentariamente los jugadores no están obligados a sacar la pelota si el árbitro no detiene el partido, existe una responsabilidad deportiva no escrita cuando un rival queda tendido en una zona sensible y con una lesión que parece seria. Por eso, más allá de la legalidad del gol, la controversia apunta directamente a la decisión de Pumas de continuar la jugada.

La polémica no tiene una sola lectura. Desde el reglamento, el árbitro era quien tenía la autoridad para detener el partido si consideraba grave la lesión. Desde la ética deportiva, Pumas pudo mandar el balón fuera al notar que Borja no podía levantarse. Y desde la narrativa del partido, el gol de Antuna quedará marcado por una acción accidental que terminó con el colombiano fuera del encuentro y con América reclamando una falta de Fair Play.

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