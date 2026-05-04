Millonarios de debacle en debacle: suma un nuevo semestre eliminado prematuramente

El ‘Embajador’ volvió a desilusionar a su gente y como en el 2025-II, no pudo meterse dentro del grupo de los ocho.

Jugadores de Millonarios tras empate con Alianza | Vizzor Image

En Millonarios las cosas no marchan muy bien que digamos y la crisis deportiva parece no tener una mejoría pronta. Un reflejo de ello es la no clasificación del equipo a los cuartos de final de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I, algo que es un durísimo golpe para la institución y su gente.

Uno se podría quedar con la eliminación del equipo contra Alianza, que era ‘la última bala’ de los dirigidos por Fabián Bustos para meterse a la siguiente instancia. Sin embargo, el problema es mucho mayor y pasa por bajo rendimiento de jugadores, planificaciones cuestionables y hasta decisiones directivas que no han ayudado a levantar el club.

Si bien el último título que logró Millonarios fue en 2024 al ganar la Superliga, desde el 2023-I el ‘Azul’ no sabe lo que es ganar un campeonato en el rentado local. Van prácticamente tres años desde que el conjunto bogotano derrotó a Atlético Nacional en aquella final que se cerró en El Campín desde los penales.

La sensación que tiene el hincha en la actualidad es que a este equipo le falta nómina para volver a ser campeón y las dos recientes eliminaciones tempraneras son prueba de ello. Esa situación tiene al aficionado con muchas dudas y con un sinsabor difícil de digerir.

¿Falla en la elección de técnicos?

Tras la salida de David González, quien estuvo cerca de llegar a una final como entrenador de Millonarios, llegó Hernán Torres, un viejo conocido de la institución. El ibaguereño no logró recomponer el camino cuando recibió al equipo casi en el fondo de la tabla en el 2025-II, producto de un mal arranque con González.

Entre las cosas que se le criticaron a Torres fueron sus formas y sus planteamientos, los cuales dejaron dudas a lo largo de esa temporada. A pesar de eso, la decisión de las directivas fue dejarlo en su cargo y bajo su mando el equipo inició con tres derrotas el 2026-I, algo que también influyó en esta reciente eliminación.

Millonarios trajo a Fabián Bustos y meses atrás a Ariel Michaloutsos, esto para suplir a Torres y a Ricardo Pérez como director deportivo, respectivamente. Con ambos se notaron mejorías al inicio, pero en lo que respecta al rendimiento del plantel, después de clasificar a Copa Sudamericana, el nivel cayó.

Tal vez Bustos se demoró en hacer variantes en cuanto a la parte táctica, ya que lo hizo hasta el partido contra Deportes Tolima. Hasta ahí el DT decidió salir con línea de cuatro atrás y romper su sistema de tres defensas con carrileros, pero fue tarde.

Fabián tiene contrato con Millonarios hasta diciembre del presente año y él mismo ha dicho que lo va a cumplir, pero esta eliminación lo deja con mucha presión para el semestre que viene y con una parte de la hinchada que ya no cree en su proyecto.

Los jugadores no se salvan

Exceptuando a un par de futbolistas del actual plantel como Rodrigo Contreras, Sebastián Valencia y Rodrigo Ureña, el nivel individual de muchos de ellos deja serias dudas. Un claro ejemplo fue el error de Guillermo de Amores en el segundo gol de Alianza, fallas que un arquero que defiende el arco de Millonarios no puede cometer.

Algunos de los refuerzos para este semestre tampoco cumplieron, como Édgar Elizalde, Carlos Darwin Quintero y Julián Angulo. Mateo García fue intermitente y en el caso de Falcao García, se debe evaluar seriamente si un jugador tan propenso a las lesiones puede aportar desde los deportivo, porque liderazgo es otra cosa.

Otros que ya venían de temporadas atrás como Carlos Sarabia, Jorge Arias, Danovis Banguero, Beckham Castro, Samuel Martín, Jorge Hurtado, entre otros, tampoco estuvieron a la altura y eso también se vio reflejado en los resultados y en que a Bustos le costó encontrar variantes por eso mismo.

Michaloutsos prometió en su llegada armar un proyecto serio y que vuelva a llevar a Millonarios a lo más alto, algo que por supuesto no va a pasar de la noche a la mañana. Bajo su llegada se ha visto mejoría, no todo es malo, pero la sensación tras esta nueva eliminación del ‘Embajador’ es que quedó faltando de nuevo.

El mayor aprendizaje que le deja este semestre al club bogotano, a pesar que todavía está peleando la Copa Sudamericana, es que hay que seguir renovando la nómina para lograr un plantel más competitivo. Debe haber un trabajo conjunto entre cuerpo técnico, dirección deportiva y directivas para que Millonarios vuelva a ser protagonista y sea un equipo que no solo participe, sino que sea un elenco armado para realmente volver a sumar títulos.

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