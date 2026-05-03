Detroit vuelve a semifinales 18 años después con Cunningham como figura y remontando 1-3 en la serie

Detroit firma una remontada histórica en los Playoffs NBA 2026 y elimina al Magic en un dramático Juego 7 tras estar al borde de la eliminación

Cunningham lidera a Pistons a semifinales. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Detroit Pistons firmó una de las historias más impactantes de los Playoffs de la NBA 2026 al eliminar al Orlando Magic tras remontar una serie que parecía sentenciada. El equipo logró sobreponerse a un 3-1 en contra para sellar su pase a las semifinales de conferencia, algo que no conseguía desde hace 18 años. Además, esta representó la primera vez desde 2008 que los Pistons ganan un Juego 7 en playoffs.

El desenlace llegó con una actuación sólida en el juego definitivo, donde Detroit mostró carácter, ejecución y temple en los momentos clave para imponerse 116-94 a Orlando en juego 7 de la serie de primera ronda de la Conferencia Este. La franquicia, que había quedado al borde de la eliminación, respondió con tres victorias consecutivas para darle la vuelta a una eliminatoria que parecía perdida ante el equipo que tuvo el mejor récord de la temporada en su conferencia.

Detroit vuelve a competir

Cade Cunningham fue la figura con 32 puntos y 12 asistencias, acompañado por Tobias Harris, quien sumó 30 unidades en una actuación clave para sellar la clasificación.

El equipo no solo avanzó, también escribió una remontada memorable al convertirse en el equipo número 15 en la historia de la NBA en revertir un 3-1 en contra. La reacción comenzó tras ir perdiendo por 24 puntos en el Juego 6, mostrando carácter y consistencia en el cierre de la serie, donde limitaron a Orlando a apenas 113 puntos en los últimos seis cuartos.

Además del protagonismo de Cunningham y Harris, Jalen Duren tuvo un papel importante con un doble-doble de 15 puntos y 15 rebotes, aportando presencia en la pintura. El impulso ofensivo de Detroit se consolidó desde el segundo cuarto, cuando Harris anotó 17 puntos para encaminar la ventaja al descanso.

Por parte del Magic, Paolo Banchero lideró con 38 puntos, pero la falta de apoyo ofensivo fue determinante. Detroit ahora espera rival entre Cavaliers y Raptors, con el inicio de la siguiente ronda programado en el Little Caesars Arena, donde buscarán extender su momento en estos playoffs.

Para el Magic, la eliminación deja una sensación amarga tras haber tenido la serie bajo control. Ahora, Detroit avanza con confianza renovada y con el impulso de haber protagonizado una de las remontadas más destacadas de la postemporada.

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