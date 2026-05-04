¡Otra baja en el América! Sebastián Cáceres, sustituido ante Pumas por un golpe en el rostro

El defensa sale lesionado tras fuerte choque, agrava la crisis del América al convertirse en la tercera baja por lesión

Sebastián Cáceres se convierte en la tercera baja ante Pumas. Imago 7

Sebastián Cáceres encendió las alarmas del América durante la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 ante Pumas, luego de sufrir un fuerte choque con Álvaro Angulo que le impidió continuar en el partido y obligó al cuerpo médico azulcrema a activar el protocolo correspondiente.

El defensa uruguayo quedó tendido sobre el terreno de juego durante el segundo tiempo, en una acción que generó preocupación inmediata dentro del campo. A falta de información oficial por parte del club, el golpe habría sido en la zona de la cabeza o el rostro, situación que derivó en su salida del encuentro y su traslado para una revisión médica más profunda.

Al minuto 64, con el marcador América 1-3 Pumas, el cuerpo técnico azulcrema no tomó riesgos y realizó el cambio obligado. Sebastián Cáceres abandonó el partido y en su lugar ingresó Thiago Espinosa, en una modificación que reflejó la gravedad del momento para las Águilas.

El hospital azulcrema

La semana del Club América quedó marcada por una serie de golpes físicos que encendieron las alarmas dentro del plantel. Primero fue Raúl Zúñiga, quien sufrió una ruptura de clavícula a mitad de semana; después apareció la baja de Brian Rodríguez por una lesión muscular previo al partido, y la lista creció con Cristian Borja.

El lateral colombiano también tuvo que abandonar el encuentro ante Pumas, luego de terminar el primer tiempo con molestias en la rodilla. Su salida representó otro golpe para el América, que ya había llegado al duelo con bajas importantes y que terminó por sufrir una noche complicada desde lo físico.

El panorama se agravó con el caso de Cáceres. El uruguayo recibió un impacto directo en el rostro tras el choque con Álvaro Angulo y quedó visiblemente afectado. La reacción del cuerpo médico fue inmediata, debido a que el jugador no estaba en condiciones de seguir en el partido.

La situación encendió la preocupación en el banquillo azulcrema, no solo por el desarrollo del encuentro, sino por el estado de salud del defensor. En este tipo de jugadas, el protocolo de conmoción se vuelve prioritario, por lo que la revisión médica posterior resulta clave para conocer el alcance del golpe.

La atención principal queda ahora en Sebastián Cáceres. El club deberá informar el diagnóstico oficial y determinar si el uruguayo podrá estar disponible para los próximos compromisos o si se suma a la lista de bajas en una semana que terminó por convertirse en un verdadero hospital azulcrema.

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