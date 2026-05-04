Toluca vs Pachuca en vivo: resultado cuartos de final Liga MX 2026; partido de ida, hoy 3 de mayo

Antecedentes del Toluca vs Pachuca y últimos resultados en la Liga MX

Los enfrentamientos recientes entre ambos equipos muestran una tendencia de marcadores cerrados y varios empates. En sus últimos cinco duelos, destacan igualadas como el 1-1 en marzo de 2026 y el 2-2 en octubre de 2025, además de triunfos de Toluca en 2024 y 2025.

Últimos cinco partidos entre Toluca y Pachuca:

Pachuca 1-1 Toluca | 22 de marzo de 2026 | Liga MX

Toluca 2-2 Pachuca | 26 de octubre de 2025 | Liga MX

Toluca 3-2 Pachuca | 29 de marzo de 2025 | Liga MX

Pachuca 2-2 Toluca | 17 de septiembre de 2024 | Liga MX

Pachuca 2-3 Toluca | 30 de marzo de 2024 | Liga MX