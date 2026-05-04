Toluca vs Pachuca en vivo: resultado cuartos de final Liga MX 2026; partido de ida, hoy 3 de mayo
Toluca vs Pachuca: ¿Dónde ver en vivo los cuartos de final del Clausura 2026? Partido de ida hoy
La afición, preparada para ver al Diablo
Los aficionados se hacen presente en gran número para apoyar al Toluca en el duelo de ida
Liga MX: alineaciones del Toluca vs Pachuca para el partido de ida, al momento
Toluca podría iniciar con García; Simón, Méndez, López, Pérez; Romero, Díaz, Castro; Angulo, Helinho y Paulinho.
Por su parte, Pachuca saldría con Moreno; Barreto, Dos Santos, García, Sánchez; Guzmán, Rivera; Idrissi, Domínguez, Rondón y Nunes.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?
Para el partido de ida, Toluca parte como favorito con un momio de -117. El empate se ubica en +280, mientras que Pachuca aparece con +285. Estas cifras corresponden únicamente a este primer encuentro y no al resultado global de la serie.
Antecedentes del Toluca vs Pachuca y últimos resultados en la Liga MX
Los enfrentamientos recientes entre ambos equipos muestran una tendencia de marcadores cerrados y varios empates. En sus últimos cinco duelos, destacan igualadas como el 1-1 en marzo de 2026 y el 2-2 en octubre de 2025, además de triunfos de Toluca en 2024 y 2025.
Últimos cinco partidos entre Toluca y Pachuca:
Pachuca 1-1 Toluca | 22 de marzo de 2026 | Liga MX
Toluca 2-2 Pachuca | 26 de octubre de 2025 | Liga MX
Toluca 3-2 Pachuca | 29 de marzo de 2025 | Liga MX
Pachuca 2-2 Toluca | 17 de septiembre de 2024 | Liga MX
Pachuca 2-3 Toluca | 30 de marzo de 2024 | Liga MX
¿Dónde ver en vivo el Toluca vs Pachuca? Canales de TV y transmisión streaming
El partido podrá verse en vivo por Canal 5, TUDN, Azteca 7 y por el sistema de streaming de ViX.
Clausura 2026: horario del partido Toluca vs Pachuca, hoy 3 de mayo de 2026
El encuentro de ida entre Toluca y Pachuca se disputará este domingo 3 de mayo de 2026 a las 19:15 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nemesio Diez.
¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!
Buenas tardes damas y caballeros. La actividad de la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 llegará a su fin este domingo 3 de mayo, con el partido entre los Diablos Rojos del Toluca y los Tuzos del Pachuca, en un cruce donde el margen de error es mínimo desde el primer partido.
El conjunto escarlata llega con la intención de hacer valer su localía y sostener su camino rumbo al tricampeonato, mientras que los Tuzos buscarán mantener el nivel que los llevó a cerrar la fase regular en mejor posición y con la ventaja de definir la eliminatoria en casa.
El contexto del partido presenta condiciones distintas para ambos equipos. Toluca afronta la ida con ausencias en su plantel, lo que podría modificar su planteamiento, mientras que Pachuca apuesta por la estructura que le permitió competir durante el torneo. Con antecedentes recientes marcados por marcadores cerrados, el duelo apunta a resolverse en detalles a lo largo de estos primeros 90 minutos.