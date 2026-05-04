América firma épico regreso en el Azteca y deja abierta la serie ante Pumas

Las Águilas igualaron 3-3 ante los auriazules en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 luego de ir abajo 1-3 en la parte complementaria

Henry Martín tras el gol ante los auriazules | Imago7

América y Pumas empataron 3-3 en el Estadio Azteca, en el partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX. Un Clásico Capitalino que cumplió con las expectativas con seis goles, grandes intervenciones de Keylor Navas y Rodolfo Cota, además de una ventaja universitaria que llegó a ser de dos anotaciones en el segundo tiempo. Los auriazules llegaron a ponerse 3-1 en el marcador, pero los azulcremas reaccionaron en la recta final dejando la eliminatoria abierta para el partido de vuelta.

El encuentro comenzó con ritmo desde los primeros minutos. Pumas tuvo una aproximación al minuto 2, cuando Jordan Carrillo condujo por el sector izquierdo, aunque no encontró acompañamiento y perdió la pelota.

La jugada del primer gol nació en una pérdida del América. El balón quedó para Carrillo, quien encontró a Juninho cerca de la media luna. El atacante sacó un disparo cruzado que venció a Rodolfo Cota y puso el 1-0 para Pumas en el arranque del partido.

¡GOOOOL DE PUMAS! ¡GOOOL DE PUMAS! ⚽😼



Juninho aprovecha el error de Borja para abrir el marcador a los 4min#MasQueUnPartido pic.twitter.com/wqDmsv3T0Z — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 3, 2026

América respondió al minuto 13. Álvaro Angulo no logró despejar un cambio de juego, Isaías Violante controló la pelota, combinó con Patricio Salas y definió con un disparo cruzado para superar a Keylor Navas. Con esa acción, las Águilas empataron 1-1 en el Estadio Azteca.

El equipo local generó más llegadas durante el primer tiempo. Alejandro Zendejas tuvo un cabezazo que pasó por encima del arco, Kevin Álvarez probó con un disparo raso y el propio Zendejas estrelló un remate de larga distancia en el travesaño al minuto 22. Pumas buscó bajar el ritmo con posesiones más largas, pero América mantuvo presencia en campo rival.

Antes del descanso, Pumas volvió a tomar ventaja. Al minuto 43, los universitarios salieron por derecha, Carrillo sacó un disparo de larga distancia y Cota dejó el balón vivo dentro del área. Uriel Antuna aprovechó el rebote y remató para marcar el 2-1.

¡APARECIÓ ANTUNA! ¡GOL DEL BRUJO! 🧙⚽



Antuna llegó de atrás para rematar después de un rechazo de Cota #MasQueUnPartido pic.twitter.com/6cTWn4vbYw — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 3, 2026

Instantes previos a la acción del segundo gol aurizul, Cristian Borja había quedado tendido en el terreno tras un golpe en la rodilla para después ser sustituido por Ramón Juárez. El defensa colombiano abandonó el campo en camilla y fue trasladado al hospital.

En el inicio del complemento, América tuvo una opción a balón parado, pero Zendejas estrelló su cobro en la barrera. Pumas respondió al minuto 52 con el tercer gol. Jordan Carrillo se quitó a Erick Sánchez y sacó un disparo de larga distancia al ángulo más lejano de Cota para colocar el 3-1.

¡GOLAZO DE PUMAS! ¡GOLAZO DE CARRILLO! 🥵⚽



Tremenda anotación de Pumas para el 1-3. ¡Quieren golear en la Ida! #MasQueUnPartido pic.twitter.com/AhEO9aft6O — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 4, 2026

El técnico aurizul modificó su equipo al minuto 56 con el ingreso de Pablo Bennevendo por Juninho, mientras América respondió al 63′ con tres cambios: salieron Alexis Gutiérrez, Miguel Vázquez y Patricio Salas, a la cancha entraron Raphael Veiga, Thiago Espinosa y Henry Martín; susticiones que serían vitales.

Al minuto 72, los jugadores del América pidieron penal por una caída de Dourado en el área tras una acción con Adalberto Carrasquilla. Después de la revisión en el VAR, Luis Enrique Santander señaló la pena máxima. Henry Martín cobró al minuto 78 y acercó a las Águilas 3-2, así se reencontró con el gol tras casi un año de sequía.

¡HENRY LA BOMBA MARTÍN! ¡GOOOL DEL AMÉRICA!💣⚽



Henry Martín anota desde los once pasos. ¡Qué partidazo estamos viendo! pic.twitter.com/UeYELgpQkJ — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 4, 2026

Cuatro minutos más tarde, América recibió otro penal. Martín cayó en el área tras recibir una patada en un intento de despeje de Nathan Silva y Santander volvió a marcar la infracción. Zendejas tomó el balón y anotó el 3-3 al minuto 82 para igualar el partido.

¡OTRO PENAL PARA EL AMÉRICA! ¡GOOOOL DE ZENDEJAS DESDE LOS ONCE PASOS! 🔥⚽



Terrible error de Pumas en el área. Zendejas anota desde el manchon penal #MasQueUnPartido pic.twitter.com/Oa7DDsN9w0 — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 4, 2026

En los últimos minutos, ambos equipos tuvieron oportunidades para cambiar el marcador. Al 87, Thiago Espinosa sacó un disparo a primer poste, pero Navas respondió con una atajada para evitar el cuarto del América. Al 93′, Robert Morales recibió un pase a profundidad, Cota salió para cortar y el delantero paraguayo definió elevado por un costado.

El marcador ya no se movió y el Clásico Capitalino terminó 3-3 en el Estadio Azteca. Pumas dejó escapar la ventaja de dos goles, pero ahora la serie se resolverá en el Estadio Olímpico Universitario donde la afición auriazul pesará y le dará un contexto distinto a la eliminatoria.

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