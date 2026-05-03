El pasado pesa: eFRAÍN Juárez es abucheado antes del América vs Pumas

El timonel de los felinos alcanzó la gloria del título de liga con ambas camisetas, aunque dejó más huella su paso con los universitarios

Juárez tiene historia con ambos equipos | Imago7

El partido de ida entre América y Pumas en los cuartos de final del Clausura 2026 comenzó con un ambiente intenso en el Estadio Azteca, donde uno de los focos de atención fue Efraín Juárez. El técnico de los universitarios fue abucheado por la afición local durante su aparición previa al silbatazo inicial, en un episodio que recordó su paso por el conjunto azulcrema.

La reacción desde las gradas no fue casual. Juárez formó parte del América en la temporada 2012-2013, etapa en la que integró el plantel que conquistó el título del Clausura 2013 bajo la dirección de Miguel Herrera. Aunque su participación en cancha fue limitada, su presencia en aquel equipo campeón quedó registrada en la memoria del club.

El ahora entrenador de Pumas también tiene una historia ligada al conjunto universitario, donde se formó y debutó como profesional en 2008. Un año después fue parte del equipo que ganó el Clausura 2009, lo que marcó el inicio de su carrera antes de dar el salto al fútbol europeo con el Celtic y el Real Zaragoza.

Su regreso a México en 2012 con América generó reacciones por tratarse de canterano universitario. Con el paso del tiempo, Juárez ha explicado esa decisión desde un enfoque personal, señalando que respondía a su necesidad de continuar su carrera profesional.

El cruce en esta Liguilla vuelve a colocar su nombre en el centro de la conversación. Campeón con ambos clubes y ahora en el banquillo de Pumas, Juárez enfrenta una serie donde su pasado con América forma parte del contexto, reflejado en la respuesta de la afición en el arranque del encuentro.

TE PUEDE INTERESAR: