Sorteo Playoff Liga BetPlay 2026 en vivo: ¿cómo quedan los partidos de fase final en Colombia? Hoy 3 de mayo

Luego de 19 jornadas de la primera fase del torneo apertura, ya quedaron definidos los ocho mejores equipos, que buscarán llegar a la final.

Trofeo de la Liga BetPlay | Vizzor Image

Culminó el todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I con una jornada emocionante en distintos estadios del país. Luego de esa fecha vibrante, ya están oficialmente confirmados los ocho equipos que estarán peleando por dos cupos a la gran final del torneo apertura.

Así se juega el Playoff de la Liga BetPlay 2026: cruces al momento

Llave A: Atlético Nacional vs

Llave B:

Llave C:

Llave D: Deportivo Pasto vs

¿Cómo funciona el sorteo de los PlayOffs del fútbol colombiano? Reglas y criterios

El reglamento establece que los cuatro primeros equipos de la tabla quedarán sembrados, con la salvedad que tendrán la ventaja de cerrar en casa la llave. Los rivales de esos clubes se determinarán mediante sorteo con los otros cuatro clubes restantes.

A las semifinales avanzarán los elencos que salgan victoriosos de los cuartos de final. Para esa ronda los cruces se establecerán teniendo en cuenta el cuadro. en el cual el primero del todos contra todos irá a la llave A, el segundo a la D, el tercero a la B y el cuarto a la C.

Equipos clasificados a la fase final de la Liga BetPlay Dimayor 2026

Atlético Nacional

Deportivo Pasto

Once Caldas.

Junior de Barranquilla.

Deportes Tolima.

América de Cali.

Independiente Santa Fe.

Internacional de Bogotá.

¿A qué hora empieza el sorteo del PlayOff y quién lo transmite en vivo?

El sorteo dará inicio a las 8:00 p.m. cuando culmine el total de la fecha 19 del todos contra todos. Podrá seguir en directo la transmisión por el canal oficial de YouTube de la Dimayor y también por la señal del canal básico de Win Sports y por la de suscripción, Win Sports +.

Le puede interesar