Brentford vs Chelsea en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 5
Brentford recibe al Chelsea en el Gtech Community Stadium para abrir la jornada 5, con apenas un punto de diferencia entre ambos en la clasificación
¿Dónde ver el Brentford vs Chelsea en vivo? Canales de TV y streaming online
El Brentford vs Chelsea se podrá seguir en México a través de FOX One, con inicio programado para las 13:00 horas del centro del país. La programación de la jornada 5 publicada este viernes incluye este encuentro entre los partidos disponibles mediante dicha señal. El compromiso será el primero de la quinta jornada de la Premier League 2026-27.
Alineaciones del Brentford vs Chelsea para la jornada 5, al momento
Brentford: Kelleher, Ajer, Kayode, Schuster, Lewis-Potter, Damsgaard, Yarmolyuk, Janelt, Schade, Anthony, Thiago.
Chelsea: Martinez, Fofana, Lacroix, Colwill (C), Neto, Henderson, Barco, Chavarria, Palmer, Rogers, Welbeck.
Entre las novedades del Chelsea aparece Jordan Henderson en el once inicial, además de Valentín Barco, Pep Chavarría y Danny Welbeck. Brentford mantiene a Kevin Schade en ataque, después de que el delantero alemán anotara un doblete en el empate contra Bournemouth.
Los Blues llegan con 10 goles anotados en cuatro partidos de Premier League, aunque también han recibido nueve. Brentford presenta un registro de siete tantos a favor y cuatro en contra, luego de iniciar la temporada con un triunfo y encadenar tres empates.
¿A qué hora inicia el Brentford vs Chelsea hoy 18 de septiembre de 2026?
El partido entre Brentford y Chelsea comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, este viernes 18 de septiembre. En Inglaterra, el encuentro está programado para las 20:00 horas en el Gtech Community Stadium, sede de las Bees. La Premier League adelantó el compromiso originalmente previsto para el sábado debido a la selección televisiva.
El choque abre la jornada 5 de la Premier League y puede modificar las posiciones de ambos equipos antes del resto de los encuentros del fin de semana. Chelsea llega con siete unidades, mientras que Brentford tiene seis y todavía no registra derrotas en el campeonato.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Brentford vs Chelsea, jornada 5 Premier League!
Brentford y Chelsea abren este viernes 18 de septiembre la jornada 5 de la Premier League 2026-27 con un duelo londinense en el Gtech Community Stadium. El encuentro comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y enfrenta a dos equipos separados por apenas un punto después de sus primeros cuatro compromisos del campeonato.
El Brentford llega invicto en la Premier League, con seis puntos producto de una victoria y tres empates. El equipo dirigido por Keith Andrews comenzó el torneo con un 3-0 sobre Tottenham, después igualó 1-1 con Leeds United y Sunderland, antes de empatar 2-2 ante Bournemouth en la jornada anterior, partido en el que Kevin Schade marcó los dos goles de las Bees.
Chelsea, por su parte, suma siete puntos y ocupa el sexto lugar, uno por encima del Brentford antes del inicio de la quinta fecha. Los Blues comenzaron con triunfos de 3-2 sobre Fulham y 4-3 frente a Brighton, después perdieron 2-1 ante Arsenal y vienen de un empate 2-2 contra Hull City, con anotaciones de Morgan Rogers y João Pedro.