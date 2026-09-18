Brentford vs Chelsea en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 5

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Brentford vs Chelsea, jornada 5 Premier League!

Brentford y Chelsea abren este viernes 18 de septiembre la jornada 5 de la Premier League 2026-27 con un duelo londinense en el Gtech Community Stadium. El encuentro comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y enfrenta a dos equipos separados por apenas un punto después de sus primeros cuatro compromisos del campeonato.

El Brentford llega invicto en la Premier League, con seis puntos producto de una victoria y tres empates. El equipo dirigido por Keith Andrews comenzó el torneo con un 3-0 sobre Tottenham, después igualó 1-1 con Leeds United y Sunderland, antes de empatar 2-2 ante Bournemouth en la jornada anterior, partido en el que Kevin Schade marcó los dos goles de las Bees.

Chelsea, por su parte, suma siete puntos y ocupa el sexto lugar, uno por encima del Brentford antes del inicio de la quinta fecha. Los Blues comenzaron con triunfos de 3-2 sobre Fulham y 4-3 frente a Brighton, después perdieron 2-1 ante Arsenal y vienen de un empate 2-2 contra Hull City, con anotaciones de Morgan Rogers y João Pedro.