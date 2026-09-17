Tala Rangel revela las claves de las Chivas para vencer al América en el Clásico Nacional

Entrevista exclusiva con el guardameta de las Chivas previo al Clásico del fin de semana

Las Chivas visitarán al América en una edición más del Clásico Nacional y a 48 horas del partido en la CDMX, Raúl ‘Tala’ Rangel habló en exclusiva para Claro Sports en W Radio sobre este partido que mide a dos de los tres primeros de la tabla en el Apertura 2026.

“Lo dicen los ex jugadores como Ramón (Morales), como Bofo (Bautista), que en un Clásico, aún si viene uno mal y el otro bien, yo creo que no hay favoritos. Es parejo porque ambos tienen el hambre de llevarse los tres puntos, pero yo creo que realmente tenemos que concentrarnos en eso, en hacer nuestro trabajo, en no entrar en exceso de confianza y manejar un buen juego”, declaró Rangel.

El portero analizó sobre el estilo de juego del América con su nuevo entrenador, Guillermo Almada: “Es un rival complicado, tiene muchas variantes: el contragolpe, la táctica fija y obviamente también tiene individualidades que lo hemos estudiado todo. Yo creo que, más que nada, ganará el que esté más metido, el que se cometa menos errores, el que se pueda llevar este este encuentro”.

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Rangel aseguró que siempre quiere dejar el arco a cero, pero tener buenas actuaciones ante el mayor rival tiene un sabor especial: “Recibir un gol, del equipo que sea, cala. Como portero, tu chamba es mantener el cero y qué mejor que mantener el cero ante un rival como lo es América. Hay que estar todavía más atento para lograr mantener el cero en estos partidos”.

Tala Rangel habla previo al Clásico América vs Chivas | Imago7

El arquero rojiblanco aseguró que les motiva dar una alegría a la afición por lo que representaría una victoria ante las Águilas. “Sabemos que es nuestro trabajo el buscar ganar cada partido. Nosotros tratamos de que la semana sea la misma que contra otros equipos, no cambiar prácticamente nada, y tenemos obviamente el deseo de ganar cada jornada contra el equipo que sea. También mucho depende de la carrilla para la gente de que le va a Chivas, el hecho de que nosotros ganemos o perdamos, pero sí nosotros vamos a buscar siempre darles esa alegría de disfrutar de una victoria de Chivas“.

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Chivas, de menos a más en el torneo

Las Chivas son líderes generales, pero el inicio del Apertura 2026 no trajo los resultados esperados, pero Rangel reconoce que el equipo no entró en pánico: “Yo creo que era más de un tema mental, el volver a entender que somos favoritos en esta competición y que tenemos la calidad, tanto deportiva como física, para poder estar peleando. Simplemente era ajustar eso y volvernos a meter al ritmo de torneo”.

La baja de Hormiga González no es una baja menor, pero las fuerzas básicas del Rebaño han trabajado de gran manera para tener a dos nuevas joyas en Santiago Sandoval y Hugo Camberos, pero Rangel considera también que es una gran labor de Gabriel Milito el que estén en este nivel: “Mucho tiene que ver la confianza que pone el profe Gabi ante Sando y Hugo. Sabemos que un jugador, cuando tiene calidad y la confianza del entrenador, es cuando empieza a destacar y creo que se han combinado esas dos cosas claves. Es por eso que yo creo que están teniendo un torneo espectacular”.

Rangel cree que no hay que cambiar las rutinas que les ha permitido estar en el primer lugar del fútbol mexicano y que ya aplicó durante el Mundial, en lo que fueron partidos de gran presión. “En lo personal, yo la tomo como una semana normal de todo el torneo. Tiene el sabor diferente por ser Clásico, pero te digo la preparación tiene que ser la misma. Yo soy fiel creyente de que no tenemos que cambiar nada porque si quieres ajustar o quitar, es ahí donde terminas por perder esa seguidilla de partidos buenos que tienes”.

El día que la pasión por las Chivas terminó con muebles rotos en casa de Tala Rangel

El arquero de las Chivas compartió una anécdota de cómo vivían en su casa los Clásicos, siempre apoyando a los rojiblancos, aunque eso causara estragos en los muebles de la casa.

“Te voy a platicar rápido una anécdota que tengo con mi mamá. Nosotros teníamos una tele pequeña, justamente viendo un Clásico. Termina por meter gol Chivas y los dos, del salto de la emoción, terminamos por caer sobre la cama y la cama se rompió. Ya te imaginarás cómo se vivían los Clásicos ahí en la casa, con la familia, que nos terminamos quedando sin cama, Siempre ha sido una pasión muy importante, muy viva y yo creo que eso también se tiene desde muy pequeño”, reveló el portero.

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