Paseo de los Alebrijes Iluminados 2026 en CDMX: fecha, horario y recorrido

El evento se llevará a cabo en dos fechas distintas para que gran parte de la población y los turistas en la capital mexicana puedan disfrutar de las figuras fantásticas mexicanas

Este será el recorrido del Paseo de Alebrijes Iluminados | @map_mexico

La Ciudad de México se prepara para albergar uno de los espectáculos culturales más llamativos de octubre y antes de iniciar las festividades del Día de los Muertos, pues se llevará a cabo el pase de Alebrijes Iluminados 2026 en el Centro Histórico.

El objetivo de esta actividad es que la población y los turistas que visitan la capital de la República Mexicana disfruten del arte popular del país en un ambiente nocturno, con la Alameda Central como el escenario principal del paseo.

El Museo de Arte Popular es el encargado de organizar este evento, el cual es gratis para el público. De hecho, los alebrijes iluminados saldrán de este recinto y terminarán su recorrido en el parque más emblemático del Centro Histórico de la Ciudad de México y que se ubica a un costado del Palacio de Bellas Artes.

¿Cuándo es el Paseo de los Alebrijes Iluminados en CDMX? Fecha y horario

El Paseo de Alebrijes Iluminados se llevará a cabo el sábado 10 y domingo 11 de octubre a las 19:00 horas y finalizará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. Dos fechas para que la población y turistas disfruten de este evento cultural.

Se recomiendo asistir al lugar un poco antes del inicio del trayecto, ya que se espera que haya un aforo importante y si se quiere tener una vista mucho mejor de las figuras místicas. También hay que tomar en cuenta que en caso de que se haga presente la lluvia, se va a cancelar el paseo, algo que los mismos organizadores anunciaron.

¿Por dónde pasa el desfile de los Alebrijes Iluminados 2026? Ruta

La ruta del paseo de los Alebrijes Iluminados iniciará en el Museo de Arte Popular, exactamente en la calle Revillagigedo 11, esquina con Independencia en el Centro Histórico de la Ciudad de México. A partir de ahí las bestias fantásticas recorrerán las calles hasta llegar a la Alameda Central, donde también caminarán por los corredores internos del parque hasta que finalice el evento a las 21:00 horas.

En caso de acudir al evento cultural, es importante tomar en cuenta que la estación de metro más cercana al inicio del recorrido es Juárez de la línea tres o color verde. Si se prefiere ir directo a la zona del parque está la opción de Bellas Artes o Hidalgo.

Paseo de los Alebrijes Iluminados 2026: ¿Hasta cuándo se podrán ver?

El paseo de los Alebrijes Iluminados 2026 se realizará en dos fechas, el sábado 10 y domingo 11 de octubre. Comenzará a partir de las 19:00 horas y finalizará a las 21:00 horas, tiempo del centro del país. El gran atractivo de este desfile es la luminosidad que tendrán las figuras artesanales para que sea mucho más llamativo.

Cabe mencionar que este paseo es diferente al décimo octavo concurso y desfile de Alebrijes Monumentales, ya que ese se llevará a cabo el sábado 17 de octubre; es decir, una semana después del evento de este fin de semana.