Atlético Nacional vs Deportes Tolima, en vivo la Liga Betplay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 9
En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Atlético Nacional y Deportes Tolima por la fecha 9 del FPC.
¿A qué hora juega Atlético Nacional vs Deportes Tolima y dónde ver en vivo hoy 8 de octubre de 2026?
El partido entre paisas y tolimenses válido por la novena fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II que se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano de Ditaires, dará inicio a partir de las 6:05 de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 5:05 de la tarde.
Alineaciones Atlético Nacional vs Deportes Tolima: así salen a la fecha 9 de la Liga Betplay 2026 II
- Nacional: Franco Armani; Andrés Román, César Haydar, Néider Parra, Milton Casco; Yéicar Perlaza, Jorman Campuzano, Elías Cabrera; James Rodríguez, Edwin Cardona e Ian Poveda. D.T.: Lucas González.
- Tolima: Neto Volpi; Jherson Mosquera, Ánderson Angulo, Homer Martínez, Shean Barbosa; Sebastián Guzmán, Brayan Rovira, Luis Sánchez; Junior Hernández, Sergio Aguayo y Éver Valencia. D.T.: Luis Fernando Suárez.
¿Quién es favorito para ganar la fecha 9 de Liga Betplay 2026?
Hay un claro favorito en este partido válido por la novena jornada del Fútbol Profesional Colombiano. Atlético Nacional se lleva la primera opción para hacerse con los tres puntos de este enfrentamiento ante Deportes Tolima. Los ‘verdolagas’ son cuartos de la tabla de posiciones con 22 puntos en 10 partidos jugados.
Por su parte, Deportes Tolima viene de despedir a su director técnico Sebastián Oliveros y contratar nuevamente a Luis Fernando Suárez. El ‘pijao’ busca tres puntos que lo consoliden de una vez en el selecto grupo de los clasificados a los cuadrangulares semifinales.