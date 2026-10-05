Posibles alineaciones de Fortaleza vs Millonarios por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Este es el juego que abre la jornada 14 del campeonato y tendrá a dos equipos que están bien distanciados en la clasificación.

Fortaleza y Millonarios dan inicio a la jornada 14.

Este es el partido con el que se da inicio a la jornada 14 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Las opciones matemáticas se le están agotando a Fortaleza y deberá empezar a sumar de a tres si quiere conservar algo de ilusión. En frente, estará Millonarios, que viene invicto con la dirección de Alberto Gamero, pero viene de quedar eliminado en la Copa por la vía de penaltis.

Posible alineación de Fortaleza para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así forma Fortaleza: Williams Barlasina; Joan Cajares, Yesid Díaz, Jéferson Medina, Santiago Cuero; Santiago Mejía, Brandon Mejía, Sebastián Navarro, Mariano Vásquez; Sebastián Herrera e Ítalo Montaño. D.T.: Diego Arias.

Posible alineación de Millonarios para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así forma Millonarios: Javier Burrai; Sebastián Viveros, Sergio Mosquera, Stiven Barreiro, Danovis Banguero; Juan Guillermo Cuadrado, Leonai Souza, Rodrigo Ureña; Andrey Estupiñán, Leonardo Castro y Daniel Ruiz. D.T.: Alberto Gamero.

¿Cómo y dónde ver Fortaleza vs Millonarios por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

La programación puso este juego en el Estadio Metropolitano de Techo de Bogotá a las 8:10 p.m. Todavía no se ha confirmado la señal de transmisión, pero lo más probable es que esté solamente en el canal de suscripción adicional de Win Sports+. La alternativa vía streaming es con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Fortaleza

30.09.2026 | Atlético Nacional 3-1 Junior.

24.09.2026 | Atlético Nacional 1-1 Millonarios.

20.09.2026 | Llaneros 2-0 Atlético Nacional.

16.09.2026 | Internacional de Bogotá 2-3 Atlético Nacional.

13.09.2026 | Atlético Nacional 2-0 Águilas Doradas.

Últimos cinco partidos de Millonarios

03.10.2026 | Deportes Tolima 0-0 Boyacá Chicó.

27.09.2026 | Fortaleza 2-2 Deportes Tolima.

20.09.2026 | Deportes Tolima 1-1 América de Cali.

16.09.2026 | Once Caldas 1-0 Deportes Tolima.

11.09.2026 | Santa Fe 1-0 Deportes Tolima.

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