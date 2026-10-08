Ivar Sisniega pone a Chivas como ejemplo para mejorar el fútbol mexicano

El presidente ejecutivo de la FMF destacó el trabajo de visorías del Guadalajara y el papel del Tapatío en la formación de jugadores

Ivar Sisniega alaba el proyecto de Chivas | Imago 7

El presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Ivar Sisniega, reconoció el trabajo que realiza Chivas en el desarrollo de futbolistas y consideró que su modelo de formación podría servir como referencia para otros clubes del país. El directivo destacó la inversión del Guadalajara en la detección de talento y el proceso que siguen sus jugadores antes de incorporarse al primer equipo.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, Sisniega explicó que uno de los aspectos que distingue al Rebaño es la búsqueda constante de prospectos tanto en México como en Estados Unidos.

“Chivas lo hace muy bien; o sea, si todos los clubes estuvieran al modelo de Chivas, creo que tendríamos un mejor fútbol, ¿Por qué? Porque Chivas le da mucha importancia a las visorias, está constantemente viendo gente en México y en Estados Unidos, al igual que la selección nacional”, declaró el dirigente.

Para Sisniega, el trabajo de captación representa una parte del proceso de desarrollo, ya que permite identificar futbolistas desde edades tempranas y darles seguimiento dentro de las estructuras de los clubes.

Ivar Sisniega destaca el papel del Tapatío en la formación de futbolistas

Otro de los puntos que abordó el presidente ejecutivo de la FMF fue la participación del Tapatío en la Liga de Expansión MX. Sisniega señaló que contar con una filial en esta categoría permite que los jugadores continúen su preparación mediante partidos oficiales antes de dar el salto a la Liga MX.

“Y ese último escalón que tienen con el Tapatío realmente permite que el futbolista, y lo estamos viendo hoy tanto en Chivas como en la Selección Nacional, tienes jugadores muy jóvenes que han tenido ese espacio en el Tapatío para acabar de formarse”, expresó.

Sisniega también relacionó el trabajo de la filial rojiblanca con la presencia de jugadores formados en el club dentro de las convocatorias de la Selección Mexicana. Consideró que disponer de un espacio de competencia antes de llegar a Primera División contribuye a que los futbolistas completen etapas de su desarrollo.

La FMF busca que más clubes tengan filiales en la Liga de Expansión MX

A partir del modelo implementado por Chivas, Sisniega señaló que la Federación Mexicana de Fútbol pretende impulsar la participación de más equipos filiales en la Liga de Expansión MX. “Entonces, uno de los objetivos que tenemos es que haya más filiales jugando en la Liga de Expansión, como hoy lo están haciendo Tapatío y Cruz Azul Hidalgo”, concluyó.

Con este planteamiento, la FMF busca que el trabajo de formación no termine en las categorías juveniles y que exista una etapa de competencia que facilite la transición hacia el fútbol de Primera División.