Henry Martín: “Es un fin de semana para celebrar y glorificar al América, tenemos prohibido perder”

El delantero azulcrema habla previo al partido ante Rayados, en el que se festejarán los 110 años del club

El América está de manteles largos. Este fin de semana festejarán el 110 aniversario de la fundación del club y el capitán azulcrema, Henry Martín, tiene claro que el equipo no puede perder el sábado ante Rayados.

“Tenemos prohibido perder, el patrón lo ha dicho”, dijo Henry el jueves en Claro Sports por W Radio. “Se transmite de la directiva, es un fin de semana para celebrar y glorificar al América. Queremos eso”.

Será un partido además de revancha para el América, porque Rayados les eliminó en la Leagues Cup, pero creen tener un mejor equipo para conseguir los tres puntos en la jornada 11 del Apertura 2026.

“Nos quedó esa espinita de que pudimos haberlo ganado, que estuvimos ahí. Sabemos lo que tenemos que hacer. El plantel está más completo. El equipo viene bien, motivado, de haber tenido participación con selección, y los que nos quedamos también tenemos la motivación de ganar este partido no solo por la celebración del 110 aniversario, sino que peleamos por el primer lugar“.

El delantero aseguró que está en el club de sus amores y que formar parte de la historia del equipo es algo que no toma a la ligera. “Mucha emoción, mucho orgullo de formar parte de esta historia, que el club de mis amores esté celebrando un año más de aniversario, de trayectoria, triunfos y logros. Todo lo que se ha escrito en estos años ha sido increíble y esperamos seguir sumando mucho más a esta historia tan grande que se ha convertido el Club América”.

El capitán del América aseguró que el equipo es único en el fútbol mexicano porque ningún otro club genera tantas pasiones: “Amor, odio, pasión, envidia, corajes y un poco más de cosas negativas tal vez, porque al América lo amas o lo odias. Nosotros estamos del lado de la pasión, del amor, del orgullo de formar parte de este escudo y esperemos que mucha más gente se sume a este lado”.

Henry, ilusionado por la mancuerna con Miguel Ángel Borja

Si bien ha dejado atrás las lesiones, el América trajo competencia a Henry Martín al firmar al colombiano Miguel Ángel Borja, a quien el capitán azulcrema considera un jugador que le ayuda y que podría ayudar a conseguir los objetivos.

“Es muy buen jugador. Es goleador impresionante por cómo define y la cantidad de goles que va a anotar. Es un jugador muy completo, viene a sumar mucho. Es competencia para mí, pero también podemos jugar juntos. Eso lo hace todavía mejor, que nos podamos asociar él, yo y Rafa atrás. Es una ofensiva muy potente, que es de cuidado y que esperemos que juntos nos podamos potenciar. Si no iniciamos los dos, que el que inicie sepa que el que está detrás le está pisando los talones”.

Henry destacó la calidad humana del delantero colombiano: “Esa nobleza que tiene de ceder la pelota, porque normalmente el ‘nueve’ es egoísta, pero tiene esa parte de si tiene para dar, la va a dar. Es lo más lindo de esto porque somos dos nueves, nos asociamos y buscamos el bien del equipo. Si de paso cae el gol para uno, celebramos todos”.