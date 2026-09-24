Santiago Bueno reconoce el reto de adaptarse a la altura tras su llegada al América

El nuevo zaguero del América destacó su preparación con Wolverhampton antes de incorporarse al equipo

Bueno se adapta a la altura para presentarse con el América | Imago7

Santiago Bueno comienza a vivir sus primeros días como jugador del América y ya identificó uno de los principales retos que enfrentó tras su llegada al fútbol mexicano: la altura de la Ciudad de México.

El defensor uruguayo habló sobre su proceso de adaptación con el conjunto azulcrema y reconoció que las condiciones de la capital fueron un factor diferente respecto a lo que estaba acostumbrado durante su etapa en el futbol europeo.

En entrevista exclusiva para TUDN, Bueno explicó que llegó con una buena preparación física después de realizar la pretemporada con el Wolverhampton, situación que le permitió integrarse de mejor manera al trabajo del equipo dirigido por André Jardine.

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“He hecho una buena pretemporada en los Wolves, llegué con base, pero la altura se nota un poco. La semana de entrenamiento hicimos un buen trabajo y estoy preparado para jugar”, comentó el zaguero sobre sus primeros entrenamientos en Coapa.

El futbolista destacó que la adaptación no solo pasa por el aspecto físico, sino también por conocer la dinámica de un club con una exigencia constante como el América. Bueno aseguró que trabaja para responder a las expectativas que existen alrededor del equipo.

La llegada del defensor representa una nueva experiencia en su carrera profesional, después de su paso por Europa. El jugador señaló que formar parte de una institución con la historia del América representa una oportunidad importante dentro de su trayectoria.

“Feliz de estar en un club tan grande, estoy bien preparado para entregarlo todo. El ganar títulos, a competir, es un gran desafío”, expresó Bueno al hablar sobre sus objetivos con el conjunto azulcrema.

El uruguayo también resaltó la experiencia de vivir en México junto a su familia y aseguró que buscará aportar dentro del plantel americanista, con la intención de competir por campeonatos y cumplir con las metas del equipo.

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