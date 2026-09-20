¡Una chilena para la historia! Cristian Borja firma una obra de arte en el Clásico Nacional entre América y Chivas

Cristian Borja anotó el primer gol del América, una anotación que encendió el Estadio Azteca debido a que las Águilas perdían 0-2 ante las Chivas

Cristian Borja firma una chilena | Imago7

Cristian Borja ya tiene un lugar especial en la historia de los Clásicos de Clásicos. El defensa colombiano firmó una auténtica obra de arte este sábado 19 de septiembre en el Estadio Azteca, con una chilena que levantó de sus asientos a los aficionados del América y devolvió la vida a un partido que parecía sentenciado ante las Chivas.

El Rebaño Sagrado tenía el control del encuentro y gozaba de una ventaja de 0-2 cuando apareció el defensor sudamericano. Borja atacó el balón dentro del área, se elevó por los aires y conectó una espectacular chilena que terminó en las redes de las Chivas para desatar una auténtica locura en el Coloso de Santa Úrsula.

La anotación llegó al minuto 71 y cambió por completo el rostro del partido. América parecía contra las cuerdas, pero el gol de Cristian Borja encendió a los jugadores y a una afición que recuperó la esperanza. Del otro lado, Chivas perdió el control que había mostrado durante buena parte del encuentro y comenzó a sufrir ante el despertar de su eterno rival.

La plasticidad de la chilena convirtió el gol en uno de los grandes momentos de este Clásico Nacional. Cristian Borja, de 26 años, encontró la manera de resolver una jugada con un recurso espectacular y dejó una imagen que apunta a convertirse en una de las postales más recordadas de la rivalidad entre América y Guadalajara.

Pero la noche del colombiano todavía tenía otro capítulo. Apenas tres minutos después de su obra de arte, Cristian Borja volvió a aparecer dentro del área y marcó su segundo gol de la noche. El defensor completó así un doblete que parecía impensable cuando Chivas tenía una ventaja de dos anotaciones.

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El 2-2 desató una nueva dinámica en el partido y devolvió al América la ilusión de conseguir una remontada completa. El Estadio Azteca se convirtió en una caldera y cada llegada azulcrema generó la sensación de que el tercer gol podía aparecer en cualquier momento.

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Al final, el marcador ya no se movió y ambos equipos repartieron los puntos, pero Cristian Borja se quedó con los reflectores. Su chilena y su doblete rescataron al América de una derrota que parecía inevitable y dejaron una de esas noches que alimentan la historia del Clásico Nacional.

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