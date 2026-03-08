James Rodríguez extiende su inactividad en el Minnesota United

Después de sufrir una contusión en el entrenamiento, el ’10’ ni entró al banco de suplentes para el más reciente juego de los ‘Loons’.

James Rodríguez no juega por lesión | David Berding/Getty Images/AFP

Nada nuevo bajo el sol en el tema de James Rodríguez. El creativo llegó como el flamante refuerzo del Minnesota United para el inicio de temporada, firmando un contrato a corto aliento rumbo al Mundial 2026. No obstante, el tiempo corre y el ’10’ aún no firma su debut.

El tema ya empieza a preocupar, teniendo en cuenta que faltan pocas semanas de cara a las citas de fogueo en la Selección Colombia. Cuando este sábado, frente a Nashville, todo indicó que sería el debut oficial del cafetero, infortunadamente una pequeña lesión le cambia los planes.

En efecto, para la expectativa que se armó, James no entró ni en el banco de suplentes para el juego válido por la fecha 3 de la Major League Soccer. El técnico Cameron Knowles, frente al golpe que padeció, había decidido no incluirlo para el compromiso en el GEODIS Park. Una contusión fue la “piedra en el camino” del enganche.

El golpe lógicamente posterga sus intenciones de debutar. Ya había dado el aviso su entrenador, pero a falta de una lista de convocados, se guardaba la esperanza por ver al ’10’ en el campo de juego. A Néstor Lorenzo le tocará pensar en cómo jugar sin Rodríguez en el peor de los escenarios, ya que su poca actividad es un tema que dispara alarmas.

¿Qué le espera al Minnesota United?

James, si todo sale bien, sería tenido en cuenta rumbo al juego por la fecha 4 el domingo 15 de marzo, sobre las 3:30 p.m. (hora COL), para cumplir con el duelo ante el Vancouver Whitecaps fuera de casa. Tendrá una semana larga para reponerse, anotando que si bien recibió su primera convocatoria, no sumó en la victoria 1-0 como local frente al Cincinnati por la segunda jornada.

Estos serán los próximos juegos:

15.03.2026 | Vancouver Whitecaps vs Minnesota United | 3:30 p.m.

22.03.2026 | Minnesota United vs Seattle Sounders | 1:30 p.m.

04.04.2026 | Los Ángeles Galaxy vs Minnesota United | 9:30 p.m.

Te puede interesar: