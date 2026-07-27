Cruz Azul

¡Cada vez más histórico! Huiqui, a un paso de ser el segundo entrenador más ganador de Cruz Azul

Publicado por Redacción Claro Sports

El exdefensa mexicano acumula triunfos en la Liga MX y, recientemente, en el Campeón de Campeones

El defensa Joel Huiqui gana el Campeón de Campeones 2025/2026 y busca completar sus cuatro títulos del semestre.
Huiqui está escribiendo su nombre en la historia celeste. | Imago7.

Joel Huiqui continúa ampliando su legado al conseguir el trofeo del Campeón de Campeones 2025/2026, consolidándose como una de las figuras más importantes del club. Además, logró un hito significativo al conquistar la décima estrella, que ya lo coloca en un lugar privilegiado dentro de la historia celeste.

Desde su primera conferencia en el Apertura 2026, el oriundo de Los Mochis dejó claro su objetivo: conquistar los cuatro títulos posibles del semestre. Entre están el Campeón de Campeones, la Campeones Cup, la Leagues Cup y el bicampeonato de la Liga MX. Lee la nota completa aquí.

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