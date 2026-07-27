Pablo Repetto explica la derrota de Santa Fe y lanza una advertencia por la doble competencia

El técnico de Santa Fe hizo una fuerte autocrítica tras la caída frente a Águilas Doradas y habló del desgaste por la Copa Sudamericana.

Repetto tras la derrota de Santa Fe | VizzorImage.

Independiente Santa Fe comenzó con el pie izquierdo su camino en la Liga BetPlay del segundo semestre de 2026. El conjunto bogotano cayó 2-1 frente a Águilas Doradas, el domingo 26 de julio, en el estadio Cincuentenario, por la primera fecha del campeonato. Tras el compromiso, el director técnico Pablo Repetto entregó un análisis sincero sobre las razones que llevaron a su equipo a sufrir la derrota.

Repetto señaló las falencias de Santa Fe en Rionegro

El entrenador uruguayo reconoció que su equipo tuvo dificultades desde los primeros minutos, especialmente en la intensidad para disputar el balón y en la eficacia frente al arco rival. Para Repetto, esos aspectos terminaron inclinando la balanza a favor del conjunto antioqueño.

“Nos costó al principio ajustar las marcas y ser más agresivos. Además de ser más finos en ataque, pasó por ahí. Sabíamos que la cercanía entre un partido y otro sería un enemigo más, aparte de Águilas. No lo pongo como excusa, pero inconscientemente puede generar algo no estar mentalizado en un 100%; puede ser uno de los factores que en la pelota dividida te juega en contra y condiciona el resultado. Hoy toca perder y duele; en el comienzo duele más, pero hay mucho para mejorar. Esto es un golpe que nos hace ver la realidad, que nos va a tocar perder y que tenemos que estar en un 100% porque es durísimo el campeonato”, manifestó el estratega.

La Copa Sudamericana también influyó, según el técnico

Repetto también hizo referencia al desgaste que ha generado la participación de Santa Fe en la Copa Sudamericana, donde viene de enfrentar a Caracas FC y deberá disputar el compromiso de vuelta en los próximos días. Aunque dejó claro que no pretende justificar el resultado por ese motivo, admitió que la doble competencia puede afectar el rendimiento del plantel.

El entrenador explicó que decidió darle descanso a algunos futbolistas que habían realizado un esfuerzo importante en el torneo internacional, buscando administrar las cargas físicas de un calendario exigente. Sin embargo, reconoció que el objetivo era sumar los tres puntos en el inicio de la Liga BetPlay.

“Perdimos bien”: el reconocimiento de Pablo Repetto a Águilas

El técnico cardenal no tuvo inconveniente en admitir la superioridad del equipo dirigido por Águilas Doradas durante buena parte del encuentro. “Perdimos bien, el rival hizo su partido, sabíamos que iba a ser difícil. Intentamos dar frescura y descanso a jugadores que habían hecho un esfuerzo importante contra Caracas, porque también tenemos la vuelta contra ellos. Pero así será el comienzo; cuando tienes la doble competencia, debes manejar estas cosas, intentar competir porque queríamos ganar y a veces pasan estas cosas”, afirmó.

Finalmente, Repetto recordó que el estadio Cincuentenario ha sido un escenario complicado para Santa Fe en las últimas temporadas. “Es un equipo al que le ha costado a Santa Fe en los últimos tiempos, una cancha a la que no estamos habituados. Fue un partido más luchado y no tan preciso. Lo empatamos y fue más parejo, pero cuando nos convierten el segundo se pone cuesta arriba y terminamos perdiendo el partido”, concluyó el entrenador, quien ahora buscará una rápida recuperación pensando en el decisivo compromiso frente a Caracas FC por la Copa Sudamericana.

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