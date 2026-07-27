¿Cuál es en realidad la forma de la Tierra? La NASA publica una nueva imagen y no es redonda

El nuevo modelo presentó una nueva visualización geoide basada en datos recolectados durante 15 años por satélites

Así se ve actualmente La Tierra. | NASA.

La NASA presentó una nueva visualización científica que volvió a generar conversación en redes sociales al mostrar una representación diferente de la Tierra. Aunque muchos usuarios aseguraron que se trataba de la ‘verdadera forma’ del planeta, la imagen no modifica el conocimiento científico sobre su aspecto, sino que representa cómo varía la gravedad en distintos puntos del mundo mediante un modelo conocido como geoide.

La representación fue desarrollada con información obtenida durante 15 años por satélites especializados de la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y otras instituciones. El objetivo no fue mostrar la superficie física del planeta, sino elaborar un mapa del comportamiento del campo gravitatorio terrestre, una herramienta utilizada para investigaciones relacionadas con el nivel del mar, la geología y el movimiento de masas en la Tierra.

Esta es la nueva imagen que publicó la NASA de la Tierra: ¿Qué forma tiene?

Así se ve actualmente La Tierra. | NASA.

La imagen difundida corresponde al geoide, una representación científica que muestra cómo sería el nivel medio del mar si los océanos cubrieran todo el planeta y permanecieran completamente en reposo, influenciados únicamente por la gravedad. Por ello, la superficie aparece con ondulaciones, elevaciones y depresiones que no representan montañas ni valles reales.

Para que esas diferencias puedan apreciarse visualmente, los científicos amplificaron la escala vertical hasta 10 mil veces, ya que en condiciones normales las variaciones son muy pequeñas respecto al tamaño del planeta. De no hacerlo, el geoide sería prácticamente indistinguible de una esfera lisa.

¿Cuál es la verdadera forma de la Tierra, según la nueva imagen que divulgó la NASA?

La NASA aclara que la Tierra no cambió de forma ni dejó de ser prácticamente redonda. Desde el punto de vista científico, el planeta sigue clasificándose como un elipsoide oblato, es decir, una figura ligeramente achatada en los polos debido a su rotación. La imagen viral simplemente permite visualizar cómo las variaciones en la distribución de la masa terrestre modifican el campo gravitatorio.

El modelo fue construido a partir del sistema GOCO06s, desarrollado con más de mil millones de mediciones realizadas durante 15 años por 19 satélites, entre ellos las misiones GRACE de la NASA y GOCE de la ESA, diseñadas para detectar cambios mínimos en la gravedad terrestre con alta precisión.

¿Qué es un geoide y qué representa para el planeta Tierra?

El geoide es una superficie equipotencial utilizada por disciplinas como la geodesia y la oceanografía para estudiar el comportamiento de la gravedad sobre la Tierra. Este modelo permite analizar fenómenos como el nivel medio del mar, el desplazamiento del agua, las corrientes oceánicas, el deshielo de los glaciares, la disponibilidad de agua subterránea y diversos procesos geológicos que ocurren en el interior del planeta.

De acuerdo con el investigador de la NASA Michael Watkins, las “colinas” y “valles” que aparecen en el geoide son consecuencia de que la distribución de materiales en el interior de la Tierra no es uniforme, lo que provoca diferencias en la intensidad de la gravedad. En la representación, las zonas rojas indican regiones con una atracción gravitatoria ligeramente mayor, mientras que las áreas azules muestran sectores donde la gravedad es más débil.

Aunque la imagen se hizo viral por mostrar una Tierra con una apariencia irregular, no representa el aspecto que observaría un astronauta desde el espacio, sino una herramienta científica que ayuda a comprender con mayor precisión el funcionamiento interno del planeta y la influencia de la gravedad sobre la superficie terrestre.

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