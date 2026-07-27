Slavko Vincic se retira del arbitraje tras dirigir la final del Mundial 2026

El árbitro esloveno puso fin a su carrera una semana después de la final entre España y Argentina, tras más de 500 partidos oficiales

El silbante esloveno anuncia su retiro del fútbol a los 46 años | Reuters

El árbitro esloveno Slavko Vincic puso punto final a su carrera profesional apenas una semana después de dirigir la final de la Copa del Mundo de 2026 entre España y Argentina. La Federación Eslovena de Futbol (NZS) confirmó este lunes el retiro del silbante de 46 años, quien cerró su trayectoria después de convertirse en el primer árbitro de su país en impartir justicia en una final mundialista.

“Una semana después de la final de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Slavko Vincic ha puesto fin oficialmente a su histórica carrera arbitral en la cima de este deporte“, señaló la Federación Eslovena en su comunicado.

La propia NZS destacó que el encuentro entre España y Argentina representó el punto más alto de una trayectoria que lo consolidó como uno de los árbitros más importantes de la última década. Además, recordó que la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS) lo reconoció como el mejor árbitro del Mundial 2026, mientras que en Italia recibió el prestigioso premio Giulio Campanati por su desempeño durante el torneo.

Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final….🥁



Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p — FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026

La final del Mundial 2026 fue el segundo partido de una Copa del Mundo con Argentina como protagonista que dirigió Vincic, y ambas terminaron con derrota para la Albiceleste. La primera fue el histórico 2-1 de Arabia Saudita en su debut en Qatar 2022; la segunda, la caída frente a España en la final disputada en Nueva Jersey.

En Qatar 2022 también fue el árbitro del encuentro de fase de grupos entre Gales e Inglaterra, mientras que en el Mundial de 2026 dirigió el empate entre Marruecos y Brasil, la victoria de Argelia sobre Jordania, el duelo de dieciseisavos entre México y Ecuador, además de la gran final.

Durante el torneo dejó dos de las expulsiones más comentadas. En el México contra Ecuador mostró la tarjeta roja al ecuatoriano Piero Hincapié, después de que el defensor se cubriera la boca al hablar con Santiago Gimenez durante una discusión. En la final, expulsó a Enzo Fernández por doble amonestación.

Hincapié expulsado por la Ley Prestianni. Imago 7/print TUDN

Más allá de los Mundiales, Vincic construyó buena parte de su prestigio en las competiciones de clubes de la UEFA. A lo largo de su carrera dirigió 50 partidos de la UEFA Champions League, entre ellos la final de 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund.

También fue designado para la semifinal de la temporada pasada entre Arsenal y PSG, así como para los cuartos de final de la presente campaña entre Bayern Múnich y Real Madrid, dos de los encuentros más importantes del calendario europeo.

En el Mundial de Clubes 2025 estuvo al frente del empate sin goles entre River Plate y Monterrey en la fase de grupos y del triunfo 4-1 del Chelsea sobre Benfica en los octavos de final tras la prórroga, encuentros en los que mostró una expulsión.

Su experiencia también se extendió a las Eurocopas. En la edición de 2020 dirigió dos partidos de fase de grupos y el duelo de cuartos de final entre Bélgica e Italia, que posteriormente conquistó el título. Cuatro años después volvió a estar presente en la Euro al arbitrar el triunfo de España sobre Italia en la fase de grupos y la semifinal en la que La Roja derrotó 2-1 a Francia, antes de coronarse campeona de Europa y, dos años más tarde, del mundo.

Vincic cierra su carrera con un total de 513 partidos oficiales dirigidos entre ligas nacionales, copas, torneos continentales, competiciones juveniles e internacionales. A lo largo de ese recorrido mostró 2,134 tarjetas amarillas y 117 tarjetas rojas.

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