El ex jugador analiza el presente del Guadalajara y la necesidad de ganar la Liga MX por primera vez desde el Clausura 2017

Joel Sánchez, en exclusiva para Claro Sports en W Radio | Imago7

El Guadalajara logró su último título de la Liga MX en el Clausura 2017. Son casi 10 años sin que el Rebaño sea el monarca del fútbol mexicano, pero Joel ‘Tiburón’ Sánchez considera que ya hay otro nivel de exigencia en el club y tienen que conseguir el campeonato en el Apertura 2026.

“El equipo ya está para otras exigencias. Ya es urgente“, declaró el ‘Tiburón’ en entrevista para Claro Sports en W Radio este viernes 20 de noviembre. “Disfruto cuando la gente celebra resultados, Clásicos y Liguillas, pero quiero un campeonato. Ojalá este pueda ser el año porque Chivas está en otro estatus. Ya tiene a otros jugadores que han sido considerados a selección como Camberos, Sandoval, Campillo, Ledezma, y otros que vienen empujando fuerte. Chivas está para exigir más”.

Sobre a quién le gustaría tener como rival en una hipotética final, Joel Sánchez aseguró sería especial pelear por el título contra el América: “Me gustaría mucho una final Chivas contra quien sea. América es un plus, un condimento que muchos quisieran ver y me incluyo. América es un equipo que está trabajando bien de unos años atrás, con buena gestión de Santiago Baños. Normalmente es candidato al título. Chivas, después de un tiempo que había flaqueado en cuanto a la candidatura, ahora está en buen momento y esperamos se pueda coronar”.

Chivas llega a la última jornada del torneo como líder del torneo, algo que el ‘Tiburón’ considera que puede ayudar para conseguir ese anhelado título. “Sí influye, en todo momento. Siempre ser líder general te habla de un equipo estable, que va creciendo, que tiene la vuelta en su casa. Sería importante y queda el escenario para que el domingo sea una tarde redonda y el equipo arranque la Liguilla como líder general”.

Sánchez reconoce que Chivas pasó varios torneos sin ser contendiente al título, pero este grupo de jugadores, incluyendo a varios canteranos, cambia todo y el título ahora debería ser el objetivo al volver a ser la base de la Selección Mexicana.

“Chivas está transmitiendo mucho más que en años pasados. La prensa tiene una buena opinión del equipo, de la metodología, del trabajo, la proyección para los canteranos. Fue la base de la selección para el Mundial. Hablando de eso, con cinco mundialistas en el plantel, cambia la perspectiva en cuanto la exigencia. Como buen aficionado de Chivas, quiero que ganen todos los partidos, pero más ahora. Se ve la mano del técnico y los jugadores están en buen momento. Líderes o no, pero que el equipo sea candidato al título”, concluyó.

Sobre el partido de la jornada 17 ante Cruz Azul, comentó: “Es importante la última parte del torneo regular, cerrar lo mejor posible. Tiene el escenario pintadito, arrancando con el rival. El escenario va a estar a reventar seguramente por todo lo que genera Chivas y porque tiene tiempo sin jugar en su estadio. Lo otro es cierto, es otro torneo, y hay equipos que llegan en mejores condiciones y Chivas puede llegar en lo futbolístico, emocional. Cerrar todas las fases en casa es una ventaja que te ayuda bastante”.

Tiburón Sánchez pide la renovación de Milito en Chivas

Joel Sánchez considera que las Chivas tienen al mejor entrenador de la Liga MX, por encima de Almada y Huiqui. “Milito tendrá 55, 60 partidos y el balance es buenísimo. El valor de los jugadores ha subido una enormidad, como grupo también en expectativa y exigencia. El aficionado lo ve de muy buena manera. Yo se lo daría a Milito porque es un equipo consistente, que no es dependiente de ningún jugador. No demerito a Huiqui, que ha hecho un trabajo importante, o Almada, que es garantía en los equipos que ha dirigido”.

Para el ‘Tiburón’, al equipo le urge amarrar a su DT para el futuro. “Totalmente. He visto que han presentado algunas renovaciones de jugadores importantes, pero al que deben renovar ya es a Milito. Ya encontraron una idea de juego bien trabajada, transmitida a la tribuna. El equipo está en buena gestión, sin olvidar de mencionar que la dirección deportiva ha hecho buenas selecciones de refuerzos. No aparece Amauri, así que quiere decir que están trabajando bien”.