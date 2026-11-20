Isaac del Toro y Charlyn Corral intercambiaron camisetas después de un 2026 en el que ambos protagonizaron capítulos inolvidables en el deporte mexicano

El crossover de Isaac del Toro y Charlyn Corral | X: @Miseleccionfem

El ciclista Isaac del Toro y la futbolista Charlyn Corral tuvieron un encuentro en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Ciudad de México este viernes 20 de noviembre, un momento que unió a dos deportistas mexicanos que se robaron las portadas durante este 2026 debido al buen momento que ambos atraviesan a nivel internacional.

El encuentro sucedió tras la visita de ‘Torito’, pedalista del UAE Team Emirates, a la concentración de la Selección Mexicana Femenil, previo al encuentro que tendrá frente a Haití el próximo 28 de noviembre en el Texas Health Mansfield Stadium, con el objetivo de alcanzar las semifinales del Campeonato Concacaf W 2026, en busca de un boleto a la Copa Mundial Femenil de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Las mismas redes sociales del Tricolor Femenil fueron las encargadas de compartir el video del encuentro entre dos de sus referentes, en un momento divertido que deja en claro el talento que hay dentro del deporte mexicano en la actualidad.

Mientras Isaac del Toro le regaló un jersey y una gorra autografiados, Charlyn Corral le correspondió con una camiseta de la Selección Mexicana Femenil. Ambas estrellas del deporte nacional posaron frente a las cámaras en una fotografía que de inmediato causó la reacción de los fanáticos del deporte mexicano.

¡DE ESOS ENCUENTROS QUE NOS LLENAN DE ORGULLO! 🥹🇲🇽



Charlyn Corral e Isaac del Toro se encontraron para compartir un momento especial e intercambiar los colores que representan con tanto orgullo. 💚#FechaFIFANoviembre | #UnEquipoUnSueño | #AhoraYSiempre pic.twitter.com/TGw11FgQMV — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) November 20, 2026

La tensión del momento se rompió cuando Charlyn Corral retó al ciclista a dominar el balón; sin embargo, Torito le respondió con sinceridad: “No, tampoco quiero que me humilles; es muy temprano”, una escena que le causó gracia a la goleadora de las Tuzas del Pachuca, quien fue reconocida a finales de octubre en la gala del Balón de Oro 2026, celebrada en Londres, con el Trofeo Gerd Müller como Delantera del Año.

Isaac del Toro también contestó con una sonrisa y se llevó un regalo para el recuerdo. El ciclista de 22 años recibirá este viernes el Premio Nacional de Deportes tras sus logros en el ciclismo de ruta internacional, disciplina en la que pudo subir al podio de la edición de este año del Tour de Francia, además de conseguir el quinto lugar en el Mundial de Ciclismo de Ruta.