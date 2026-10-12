Juan Reynoso reconoce falta de oficio tras dejar escapar el triunfo ante Pachuca

El técnico peruano destacó la evolución de Necaxa pese al resultado y aseguró que el equipo mostró un rendimiento que no corresponde con su posición

Necaxa deja escapar el triunfo ante Pachuca. Imago 7

Juan Reynoso volvió a quedarse sin la primera victoria de su etapa con Necaxa, después de que los Rayos dejaron escapar una ventaja de dos goles y terminaron empatando 3-3 ante Pachuca en el Estadio Hidalgo, en duelo correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2026. El técnico peruano reconoció que a su equipo le faltó madurez para manejar el resultado en los últimos minutos.

El conjunto hidrocálido llegó a tener una ventaja de 3-1, pero dos goles de Salomón Rondón en la recta final cambiaron el desenlace del encuentro. Para Reynoso, el empate dejó un sabor amargo, sobre todo porque sus jugadores habían realizado un esfuerzo importante y mostraron una evolución en su funcionamiento.

“Nos faltó para cerrar el partido oficio, es lo que le acabo de decir a los chicos. La verdad, hicieron un esfuerzo increíble. Hemos visto una evolución, pero no cerrarlo hace que te vayas con ese sinsabor”, explicó el entrenador después del partido.

Reynoso destaca la evolución de Necaxa pese al empate

Reynoso consideró que Necaxa tuvo argumentos para conseguir los tres puntos y destacó la manera en que sus futbolistas compitieron en una cancha complicada. Sin embargo, reconoció que la falta de oficio para administrar la ventaja terminó por impedir que el equipo consiguiera su primera victoria bajo su dirección.

El estratega también señaló que Carlos Moreno tuvo una participación determinante para mantener con vida a Pachuca. El guardameta de los Tuzos evitó que Necaxa ampliara su ventaja en diferentes momentos del encuentro y, desde la perspectiva de Reynoso, fue uno de los factores que permitieron la reacción local.

“Creo que no peco de soberbio al decir que el que los metió al partido es Moreno, pero hoy el futbol tiene esos retos. Esos retos son para rebelarse en la adversidad y que nos deje enseñanza para no repetir estos errores”, explicó.

Para el técnico peruano, el partido debe servir como aprendizaje. Necaxa llegó a tener una ventaja de dos goles y tuvo oportunidades para sentenciar el encuentro, pero terminó concediendo dos anotaciones en cuestión de tres minutos. La prioridad ahora será evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse.

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Juan Reynoso mantiene la confianza pese a la posición de Necaxa

A pesar de que Necaxa continúa en la parte baja de la clasificación, Reynoso destacó el rendimiento mostrado por sus futbolistas ante Pachuca y consideró que la actuación del equipo no correspondió con la posición que ocupa actualmente en el torneo.

“El futbol y los rendimientos no se maquillan. Hoy el aficionado que ve este partido no se imagina que estamos penúltimos”, afirmó el entrenador, quien también reconoció la dificultad de competir en el Estadio Hidalgo en medio de la racha de resultados que atraviesa el conjunto hidrocálido.

Reynoso consideró que la clasificación todavía luce complicada, pero marcó una diferencia entre pelear por los primeros lugares y conseguir una victoria. Para el entrenador, el desempeño mostrado ante Pachuca es una señal de que el primer triunfo puede estar cerca.

“En este momento anímico, con la racha de derrotas, no es fácil venir a Pachuca, eso se felicita. Se ve difícil la clasificación, pero no se ve difícil que ganemos un partido, ojalá sea el próximo”, sentenció.

El empate deja a Necaxa con nueve puntos y mantiene a Juan Reynoso en la búsqueda de su primera victoria al frente de los Rayos. El siguiente compromiso será ante Atlas en el Estadio Victoria, donde el equipo intentará convertir la evolución que destacó su entrenador en los tres puntos que todavía se le han escapado.