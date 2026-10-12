Partidos de hoy 12 de octubre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este lunes

El mexicano Patricio Salas busca su primera titularidad con el Famalicão y sumar más minutos en el fútbol europeo. Aquí los partidos más destacados

Los mejores partidos de este lunes 12 de octubre | Claro Sports

El fútbol no se detiene y este lunes 12 de octubre de 2026 tendrá actividad en distintas partes del mundo, con encuentros correspondientes a algunas de las principales ligas de Europa y una cartelera que también se extenderá hacia Sudamérica. La Premier League, LaLiga, Serie A y la Liga Portugal tendrán partidos para seguir de cerca, mientras que Argentina y Brasil aportarán más opciones a una jornada que permitirá disfrutar de fútbol prácticamente durante todo el día.

Uno de los encuentros que concentrará las miradas estará en Inglaterra, donde Coventry City recibirá al Newcastle United para poner punto final a la jornada 6 de la Premier League. El conjunto de Coventry llega después de conseguir antes del parón internacional su primera victoria de la campaña, mientras las Urracas buscan darle continuidad al triunfo conseguido frente al Hull City.

LaLiga también tendrá actividad con el Levante ante Sevilla, partido encargado de cerrar la octava jornada del campeonato español. El conjunto andaluz afronta la visita al Ciutat de València instalado en la parte alta de la clasificación, mientras el Levante necesita sumar para alejarse de los últimos puestos. Sevilla llega con 13 puntos después de siete encuentros, en contraste con las cinco unidades acumuladas por su rival en seis presentaciones.

Para la afición mexicana, uno de los partidos que tendrá un ingrediente especial será el Famalicão contra Alverca en la Liga Portugal, debido a la presencia de Patricio Salas. El delantero de 22 años vive su primera temporada en el fútbol europeo después de llegar procedente del América en calidad de préstamo y ahora buscará incrementar su participación con el conjunto portugués, que afronta una nueva oportunidad de sumar frente a su afición.

Salas ya tuvo su debut oficial con el Famalicão, pero todavía persigue su primera titularidad en Portugal. El atacante mexicano ingresó de cambio ante el Sporting de Portugal y disputó sus primeros minutos con su nuevo club, por lo que el duelo contra Alverca representa otra oportunidad para hacerse de un espacio dentro de la rotación. El exjugador del América suma una aparición en Portugal y aún no registra goles ni asistencias con el equipo portugués.

La actividad europea no terminará ahí. Italia también tendrá presencia en la cartelera de este lunes con compromisos de la Serie A, mientras que el PAOK entrará en acción dentro de la Superliga de Grecia. De esta manera, el menú internacional ofrecerá alternativas desde las primeras horas de la jornada y servirá como antesala para los compromisos que se desarrollarán posteriormente en Inglaterra, España y Portugal.

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Sudamérica completará un lunes cargado de fútbol, con actividad de la Liga Profesional de Argentina y el Brasileirão. Lanús, Vélez Sarsfield, Newell’s Old Boys, Botafogo, Athletico-PR y Cruzeiro son algunos de los clubes que tendrán participación.

Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 12 de octubre

Con partidos repartidos entre Europa y América, la agenda de este 12 de octubre presenta múltiples opciones para los aficionados; consulta a continuación la cartelera completa con horarios y canales de transmisión para México.