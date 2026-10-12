Quién es la Máscara 2026: René Casados es el primer eliminado de la temporada con Gárgola

El actor veracruzano se despidió del reality en su estreno, mientras Alex Loro y Fifí Ñera continuaron en competencia

Slash continuó en competencia y Gárgola mostró su identidad | @eslamascara

La nueva temporada de ¿Quién es la Máscara? 2026 comenzó este domingo 11 de octubre con su primera eliminación y la revelación de una figura de las telenovelas mexicanas. René Casados fue el primer participante en abandonar la competencia, después de que se descubriera que era el famoso detrás de Gárgola. El actor se presentó en el escenario con una interpretación musical, pero no consiguió los votos necesarios para mantenerse en el reality de Televisa.

El estreno reunió a seis personajes que buscaron convencer al público y al panel de investigadores integrado por Anahí, Yuri, Juanpa Zurita y Mauricio Ochmann, quien debutó en esta función. Bajo la conducción de Omar Chaparro, la competencia presentó nuevas dinámicas, entre ellas el botón ‘Sálvame’. La herramienta permitió evitar una eliminación durante la primera ronda, pero Gárgola terminó por convertirse en el primer desenmascarado de la edición 2026.

¿Quién es el eliminado de Quién es la Máscara 2026 este domingo 11 de octubre?

Gárgola fue el primer eliminado de ¿Quién es la Máscara? 2026 durante la segunda ronda del programa, en la que compartió escenario con Alex Loro y Fifí Ñera. Después de escuchar las presentaciones, los investigadores decidieron salvar a Alex Loro, mientras que Fifí Ñera consiguió el respaldo del público para continuar en la competencia. De esta manera, Gárgola quedó fuera y tuvo que revelar su verdadera identidad frente a los investigadores.

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El personaje había interpretado ‘Qué vuelvas’, éxito de Grupo Frontera, después de presentar una serie de pistas relacionadas con su trayectoria. Durante su participación, Gárgola se describió como un enamorado eterno y un personaje que, pese a su apariencia intimidante, buscaba ser comprendido. Entre las referencias que ofreció aparecieron palabras vinculadas con las telenovelas La madrastra y El ángel de Aurora, producciones que más tarde ayudarían a comprender la identidad del actor.

La eliminación ocurrió después de que la primera ronda terminara sin ningún desenmascarado gracias al botón ‘Sálvame’. En aquella instancia, Carmela Tarantela recibió el respaldo de los investigadores y Slash estuvo a punto de revelar su identidad, pero fue rescatado mediante la nueva dinámica. La decisión permitió que Slash continuara en competencia y trasladó la primera revelación de la temporada al enfrentamiento protagonizado por Gárgola, quien finalmente abandonó el programa.

¿Quién estaba detrás de Gárgola?

René Casados era el famoso que se encontraba detrás de Gárgola, una identidad que ninguno de los cuatro investigadores logró descubrir correctamente durante sus primeras apuestas. Anahí consideró que podía tratarse de Sergio Sendel; Yuri mencionó a César Évora; Juanpa Zurita eligió a Alberto Guerra, mientras que Mauricio Ochmann señaló a Sergio Goyri. Las cuatro predicciones quedaron descartadas cuando el participante se quitó la máscara y reveló su rostro, para convertirse en el primer eliminado del reality.

Originario de Tamalín, Veracruz, René Casados cuenta con una trayectoria de varias décadas en el cine, el teatro y la televisión mexicana. Entre sus trabajos destacan las telenovelas La madrastra, donde interpretó a Bruno Mendizábal, Fuego en la sangre, Cuando me enamoro, Abismo de pasión y Mi corazón es tuyo. También formó parte de El ángel de Aurora, una de las producciones mencionadas indirectamente en las pistas de Gárgola, que hacían referencia a su carrera como actor.

Además de su experiencia en las telenovelas, Casados participó en el programa juvenil XE-TU junto a Erika Buenfil durante la década de 1980 y desarrolló una carrera cinematográfica que incluyó La viuda negra, dirigida por Arturo Ripstein. También estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su participación en ¿Quién es la Máscara? 2026 terminó durante la primera emisión, pero permitió mostrar una faceta musical distinta de su trayectoria, en una temporada que contará con 18 personajes y diez programas.