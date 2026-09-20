Juan Reynoso tras derrota del Necaxa: “Para eso nos han traído, para revertir la situación”

El técnico peruano reconoció la derrota ante Atlético de San Luis y señaló que el equipo debe dejar atrás el resultado para comenzar a trabajar en el siguiente partido

Juan Reynoso habla tras su debut con el Necaxa | Imago 7

Tras la derrota 3-1 ante Atlético de San Luis, Juan Reynoso reconoció la tristeza por el resultado en su debut como entrenador de Necaxa. Sin embargo, el técnico peruano señaló que el equipo debe dejar atrás el partido y comenzar a trabajar para revertir la situación.

“No es tan fácil, uno quisiera tener la pretemporada, quisiera tomar las decisiones en la conformación del plantel. Pero bueno, creo que con la predisposición de los chicos y siendo creativos, humildes y todos inteligentes vamos a revertir la situación. Sigues repitiendo lo mismo por la carencia de poder hacer las sustituciones. Pero bueno, para eso nos han traído, para revertir la situación y tratar de cambiar esa inversión”, expresó.

Con menos de una semana de trabajo al frente del equipo, Reynoso consideró que Necaxa no puede quedarse concentrado en los resultados recientes y que deberá aprovechar el tiempo disponible para comenzar a sumar puntos.

“Ahorita lo que menos podemos hacer es flagelarnos y seguir en la depresión que por resultados y en algún momento por rendimiento ha tenido el club. Ahorita es tratar de levantar el ánimo, revertir la situación”, dijo.

Reynoso ya piensa en el América

El entrenador peruano también habló sobre el siguiente compromiso de Necaxa, que será ante América, un partido que representará otra prueba para los Rayos, quienes acumulan tres derrotas consecutivas como locales.

Reynoso explicó que el equipo utilizará los próximos días para conocer mejor al rival y definir la metodología de trabajo que implementará para preparar el encuentro.

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“El día lunes que volvamos a entrenar, pensar en América, teniendo más en claro ya, conociéndolos una semana en el trabajo, hacia dónde orientar la metodología, me queda claro qué cosas no debemos repetir que se hicieron hoy para sorprender o neutralizar a un equipo como América que obviamente te va demoliendo a poco y te va llevando al terreno que ellos quieren”, concluyó.

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