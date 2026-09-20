Jugando Claro, en vivo: post América vs Chivas del sábado 19 de septiembre

El mejor análisis y debate tras el partido de América vs Chivas en la multiplataforma de Claro Sports

El Clásico Nacional entre América y Chivas vuelve a ocupar la agenda de Jugando Claro. El partido dejó historias, goles y situaciones que serán analizadas a detalle, desde lo ocurrido dentro de la cancha hasta las decisiones que marcaron el desarrollo del encuentro.

América y Chivas protagonizaron una nueva edición de la rivalidad más representativa del fútbol mexicano, en un partido que también puede tener repercusiones para ambos equipos en el Apertura 2026. El resultado y el desempeño de los protagonistas serán parte de la conversación de esta noche.

En Jugando Claro repasaremos las jugadas más importantes del Clásico Nacional, las actuaciones individuales, las decisiones tácticas y todo lo que dejó el enfrentamiento entre Águilas y Guadalajara. También habrá espacio para las reacciones de los protagonistas y el análisis de lo que viene para ambos equipos. Sigue Jugando Claro con toda la información, el análisis y el debate sobre lo que dejó el América vs Chivas, a través de Claro Sports.

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