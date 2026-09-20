¡Vuelve el Chino! César Huerta debuta ante Atlas en su segunda etapa con Pumas

El exjugador del Anderlecht regresó con los auriazules en el Estadio Jalisco tras casi dos años de su partida

El atacante felino vuelve a donde mejor rindió | Imago7

César ‘Chino’ Huerta volvió a disputar un partido con Pumas después de un año, nueve meses y 18 días. El atacante ingresó durante el segundo tiempo ante Atlas, en el duelo de la jornada 9 del Apertura 2026.

El futbolista comenzó el encuentro en la banca debido a la inactividad que arrastraba desde su paso por el Anderlecht. Esteban Solari recurrió al delantero al minuto 69, cuando el marcador se encontraba empatado 1-1 en el Estadio Jalisco.

Chino Huerta reaparece con Pumas en la Liga MX

Huerta entró al campo en lugar de Juninho para iniciar su segunda etapa con el conjunto universitario. Su aparición representó uno de los momentos esperados del partido, después de que Pumas concretó su regreso durante el mercado de fichajes del Apertura 2026.

El atacante pisó el terreno de juego mientras la afición local respondió con abucheos. No hubo aplausos para el exjugador del Anderlecht: el recibimiento desde las tribunas del Estadio Jalisco estuvo marcado por las muestras de rechazo.

Su estreno se produjo después de varias semanas de trabajo para recuperar ritmo. Huerta había quedado fuera de los primeros partidos tras su contratación y ante Atlas recibió su primera oportunidad oficial desde que volvió al club.

La espera entre sus dos apariciones con Pumas fue de un año, nueve meses y 18 días. Su anterior encuentro con la camiseta auriazul ocurrió el 1 de diciembre de 2024, antes de que partiera al futbol de Bélgica.

¿Cuál había sido el último partido del Chino Huerta con Pumas?

El último juego de Huerta en su primera etapa fue la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2024 contra Monterrey. Pumas perdió 5-3 en el Estadio Olímpico Universitario y quedó eliminado con marcador global de 6-3.

Huerta participó en dos anotaciones universitarias. Primero sacó un disparo que Luis Cárdenas desvió al travesaño y Guillermo Martínez aprovechó el rebote. Después, al minuto 87, mandó el centro para que el propio ‘Memote’ Martínez marcara de cabeza.

Tras salir de Pumas, el extremo jugó con Anderlecht, donde acumuló 38 apariciones, cinco goles y tres asistencias, aunque una pubalgia afectó su continuidad. Tampoco sumó minutos oficiales con el club belga durante el inicio de la temporada 2026-27.

Su último partido oficial antes del duelo contra Atlas había sido el 18 de junio de 2026 con la Selección Mexicana. Huerta ingresó al minuto 84 por Julián Quiñones en la victoria 1-0 sobre Corea del Sur, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026. Pasaron tres meses y un día hasta su reaparición en Guadalajara.

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