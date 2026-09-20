Joel Huiqui culpa la falta de trabajo para encarar los partidos ante Inter Miami y Monterrey

El entrenador mexicano señaló que Andrés Gudiño podría pelear la titularidad de la portería de La Máquina con Kevin Mier

Cruz Azul cerró una semana con dos derrotas después de caer 1-0 ante Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero, por la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX. Joel Huiqui reconoció que La Máquina no encontró su mejor versión y explicó que el calendario, los viajes y el escaso tiempo disponible para preparar el encuentro condicionaron el trabajo previo.

El conjunto cementero llegó a Monterrey después de disputar a media semana la Campeones Cup frente al Inter Miami en Florida. Huiqui señaló que el plantel tuvo poco margen para recuperar jugadores y trabajar aspectos específicos del partido ante Rayados, situación que, sin utilizarla como excusa, incluyó dentro del contexto de la derrota.

“Han sido semanas complejas, semanas donde hemos tenido poco tiempo de trabajo para poder preparar los partidos y eso, obviamente, en ocasiones va directamente al desempeño y al marcador”, explicó el técnico. También reconoció que Cruz Azul necesita recuperar regularidad después de alternar rachas positivas con periodos de derrotas durante el torneo.

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Huiqui pidió tener contundencia al frente | Imago7

Huiqui aplaudió la labor de sus jugadores pese al cansancio acumulado

Huiqui detalló que la preparación estuvo marcada por el viaje a Estados Unidos, los horarios y el poco descanso entre ambos compromisos. “Realmente no tuvimos una semana muy cómoda como para poder preparar el partido anterior en Miami y este partido”, señaló antes de mencionar factores como el vuelo, los traslados y las condiciones climáticas en Monterrey.

Pese al resultado, el estratega reconoció el esfuerzo de sus futbolistas. “Hoy el equipo entregó mucho, el equipo entregó cosas que realmente no había visto. El desgaste es increíble”, comentó. De acuerdo con sus cálculos, el plantel apenas pudo completar alrededor de tres horas de entrenamiento durante toda la semana.

El entrenador aceptó que el desempeño y el marcador no fueron los esperados, pero separó ese análisis del compromiso mostrado por el grupo. “Es un mal resultado, es un mal desempeño, pero todo lo que hicieron dentro del campo para mí es increíble porque están dejando mucho”, agregó después del encuentro.

Cruz Azul también volvió a pagar la falta de contundencia. Joel explicó que el equipo generó oportunidades principalmente durante la segunda mitad, pero no consiguió convertirlas. El técnico considera necesario encontrar un equilibrio entre funcionamiento y resultados para evitar nuevas rachas de derrotas y recuperar terreno dentro del Apertura 2026.

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Andrés Gudiño puede pelear la titularidad de la portería con Kevin Mier

Uno de los temas abordados después del partido fue la competencia en la portería. Huiqui respaldó a Andrés Gudiño y recordó las actuaciones que tuvo cuando Kevin Mier no estuvo disponible. “Es un gran portero, es una gran persona y la verdad aporta mucho para el equipo”, afirmó el entrenador de La Máquina.

El técnico también se refirió a los riesgos que implica la propuesta de salida desde el fondo. “Es parte del riesgo y parte de nuestro modelo intentar siempre encontrar líneas de pase, poder salir jugando e intentar que nosotros tengamos siempre la posesión de pelota”, explicó. Para Huiqui, la acción que terminó por perjudicar al equipo fue un accidente dentro de esa idea de juego.

Sobre la lucha por el puesto, el estratega mexicano dejó abierta la posibilidad de que Gudiño tenga más oportunidades. “Para mí los dos son grandes arqueros. Yo esperaría que él tuviera también más oportunidades y esperemos que se juegue el puesto”, señaló en referencia a la competencia con Kevin Mier.

Cruz Azul deberá dejar atrás una semana que incluyó los compromisos frente a Inter Miami y Monterrey. Joel espera contar con mayor tiempo de trabajo para preparar los siguientes encuentros, corregir la falta de contundencia y recuperar la regularidad que considera necesaria para cumplir los objetivos del equipo en el torneo.

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