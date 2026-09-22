Chivas llega con varias dudas al duelo ante Querétaro por lesiones y convocatorias

El Rebaño trabaja en Verde Valle con jugadores convocados a selección y futbolistas que continúan en recuperación por molestias físicas

Chivas presenta varias bajas para la siguiente jornada | Imago 7

Chivas retomó los entrenamientos en Verde Valle con la mira puesta en su próximo partido ante Querétaro de la jornada 10 del Apertura 2026, aunque el equipo dirigido por Gabriel Milito trabaja con ausencias confirmadas y varios futbolistas en proceso de recuperación.

De cara al encuentro del sábado 26 de septiembre,previo a la pausa por la Fecha FIFA, el Guadalajara no contará con algunos elementos que se integrarán a la Selección Mexicana. Entre ellos se encuentran Roberto Alvarado y Raúl Rangel, quienes fueron convocados para el inicio del proceso de Rafael Márquez.

Además de estas ausencias, el Rebaño tendrá que gestionar la situación de varios jugadores que han presentado molestias físicas durante las últimas semanas.

Chivas evalúa la evolución de sus lesionados

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La lista de jugadores con problemas físicos incluye nombres como José Castillo, Miguel Tapias y Miguel Gómez, quienes continúan con su proceso de recuperación. En el caso de Bryan González, el cuerpo técnico analiza su evolución después de que el mediocampista saliera del partido ante América en el Clásico Nacional. De acuerdo con el reporte, la situación del futbolista sería tomada con precaución y existe posibilidad de que pueda ser considerado para el compromiso frente a Querétaro.

Otro caso es el de Richard Ledesma, quien ha trabajado con molestias relacionadas con una lesión en los meniscos de la rodilla derecha. El jugador ha tratado esta situación desde hace tiempo y continúa bajo seguimiento del cuerpo médico.

José Castillo podría volver a la convocatoria

Dentro de los jugadores que presentan avances se encuentra José Castillo, quien podría tener opciones de ser considerado para el duelo ante Gallos Blancos. El defensor podría integrarse a la convocatoria e incluso aparecer en la banca para el encuentro del fin de semana, dependiendo de la evolución que tenga durante los entrenamientos previos.

Chivas continuará con su preparación durante la semana para definir la disponibilidad de sus futbolistas antes de enfrentar a Querétaro, en un partido previo al periodo de actividad internacional por la Fecha FIFA.

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