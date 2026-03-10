La exigencia de Cruz Azul para Nicolás Larcamón: ser campeón

Víctor Velázquez, presidente de La Máquina, habló sobre los retos del equipo, así como de las múltiples sedes que han tenido en los últimos años

Larcamón tiene el reto de ser campeón con Cruz Azul. | Imago7.

Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, dejó claro que la exigencia para su actual director técnico, Nicolás Larcamón, es clara y rotunda: ser campeón. En entrevista exclusiva con Claro Sports, Velázquez explicó que desde el primer momento en que Larcamón asumió el cargo, la expectativa del club fue clara, y el objetivo no es otro que alcanzar la gloria en los torneos que disputan.

“Cuando platiqué con Nico (Larcamón) y tuvimos las primeras entrevistas dije, ‘tú llegas a un club donde si no eres campeón tenemos un fracaso y vamos por todo aquí'”, además, agregó que en el club hay una cultura de responsabilidad y compromiso, donde si cualquier miembro del cuerpo técnico o directiva no cumple con los objetivos, es necesario tomar decisiones. “El día que si lo hace mal el director técnico, si lo hace mal el director deportivo o hasta el mismo presidente, creo que es momento de hacerse un lado o de que esté al frente la persona que deje al club en el lugar donde merece estar por la afición que nos sigue,” señaló.

El presidente cementero reafirmó que la exigencia para Larcamón sigue siendo la misma: “A Nico le hemos exigido ser campeón, yo me exijo ser campeón y bueno, pues vamos a seguir con esta dirección, con esta mística y no hay otro objetivo más que ser campeón en los dos torneos: Concachampions y el de Liga”, Velázquez destacó que la Liga MX tiene un toque especial para el club, ya queestán en busca de la décima estrella en su historia, un logro que se ha convertido en una meta fundamental.

Sobre el estadio y el regreso a CU para el partido ante Pumas

Velázquez también habló sobre el tema del estadio, mencionando que Cruz Azul tiene un vínculo con el Estadio Azteca por varios años, pero debido a circunstancias logísticas, tuvieron que buscar otras sedes para algunos de sus partidos. “Nosotros tenemos contrato con el Estadio Azteca por varios años y tuvimos que estar buscando sede para poder estar jugando. Puebla nos ha sentado muy bien y CU también nos asentó muy bien. No se diga el Estadio Ciudad de los Deportes,” comentó.

El presidente cementero destacó lo especial que será el regreso a Ciudad Universitaria, donde Cruz Azul fue campeón de Concachampions el año pasado y que será sede del duelo ante Pumas de la fecha 11 del Clausura 2026. “Sí es algo que nos mueve venir el próximo sábado jugar en CU contra Pumas, en un estadio donde pues la temporada pasada éramos locales, pero bueno, pues se le respeta. Pumas tiene un muy buen plantel ahorita, muy buen equipo y bueno, pues a ver, esperemos un lindo partido”.

Próximos partidos de Cruz Azul en Liga MX y Concachampions

Este es el calendario de La Máquina Celeste para el resto del mes de marzo y abril:

Monterrey vs Cruz Azul | Estadio Gigante de Acero | 10 marzo | Concachampions

Pumas vs Cruz Azul | Estadio Olímpico Universitario | 14 marzo | Liga MX

Cruz Azul vs Monterrey | Estadio Cuauhtémoc | 17 marzo | Concachampions

Mazatlán vs Cruz Azul | Estadio El Encanto | 20 marzo | Liga MX

Cruz Azul vs Pachuca | Estadio Cuauhtémoc | 4 abril | Liga MX

América vs Cruz Azul | Estadio Azteca | 11 abril | Liga MX

Cruz Azul vs Tijuana | Estadio Cuauhtémoc | 18 abril | Liga MX

Querétaro vs Cruz Azul | Estadio Corregidora | 21 abril | Liga MX

Cruz Azul vs Necaxa | Estadio Cuauhtémoc | 26 abril | Liga MX

Te puede interesar