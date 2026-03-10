Nicolás Larcamón advierte: Cruz Azul debe dar su mejor versión ante Monterrey

El argentino sabe que la afición quiere los dos títulos, pero piensa en concentrarse partido a partido

El argentino, con la misión de buscar el bicampeonato para los celestes | Imago7

Cruz Azul se alista para uno de los compromisos más importantes de su calendario cuando enfrente a Rayados de Monterrey en la ida de los octavos de final de la Concachampions. Antes del encuentro, el entrenador Nicolás Larcamón habló sobre el reto que representa la serie y el enfoque con el que su equipo afrontará el primer partido.

El técnico señaló que el grupo entiende la responsabilidad de competir en el torneo internacional y que el objetivo es disputar la eliminatoria con intensidad desde el inicio. “Con la responsabilidad y obviamente con la ambición de jugar la serie a tope, de saber que enfrente tenemos un rival sumamente exigente y que tendremos que dar lo mejor de nosotros para ganar la serie y acceder a la siguiente fase”, expresó.

Larcamón también explicó que el equipo tiene claro que la eliminatoria se definirá en dos partidos. Para el entrenador, el rendimiento a lo largo de los 180 minutos será determinante para avanzar en el torneo. “Nos sentimos en condiciones de lograr esa clasificación, pero sabiendo que tendremos que dar una excelente versión en los 180 minutos que dure la serie”, afirmó.

El estratega también habló sobre el cambio reciente en el banquillo del Monterrey, que ahora cuenta con Nicolás Sánchez como entrenador. Larcamón reconoció que el técnico conoce al club y al grupo de jugadores. “Somos conscientes de que han cambiado entrenador, que Nico es un hombre de la casa que conoce muy bien al grupo. Por la experiencia que tiene como jugador y como ídolo del club, seguramente ha sabido encontrar las fibras que tenía que tocar para cambiar un poco el semblante al grupo”, señaló.

El entrenador también mencionó que el primer partido puede marcar el rumbo de la eliminatoria. “La misión es hacer un primer juego que encamine la serie en nuestro favor para después definirla allá en Puebla”, comentó sobre el plan que busca implementar en el duelo de ida.

Finalmente, habló sobre la forma en la que el equipo afronta la temporada entre la Liga MX y la Concachampions. El técnico explicó que el plantel se mantiene enfocado en avanzar partido a partido. “Lo que ahora nos convoca y nos compromete es atacar este primer partido de la llave, hacerlo de excelente forma para después pensar en lo que va a ser la vuelta y entre medio la siguiente fecha del torneo local, pero entendiendo mucho más en ese paso a paso, partido a partido, que el mirar tan a mediano largo (plazo), no siento que sea favorable a la manera que tenemos de edificar este semestre que anhelamos edificar”, concluyó.

