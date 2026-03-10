¡Su futuro en 15 días! Los clubes en vilo por el Clausura 2026 y Concachampions

La liga local y el certamen regional marcan una etapa clave para América, Cruz Azul, Monterrey, Toluca y Tigres

El calendario del Clausura 2026 y de la Concachampions coloca a varios clubes de la Liga MX ante un periodo que puede definir el rumbo de su temporada. En un lapso de quince días, equipos como América, Cruz Azul, Monterrey, Toluca y Tigres afrontarán partidos que pueden influir en su posición en la tabla y en su continuidad dentro del torneo internacional.

El caso de las Águilas se desarrolla en un escenario donde los resultados recientes han generado cuestionamientos sobre su funcionamiento. El club ocupa el octavo lugar del torneo con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas. En este periodo enfrentará a Philadelphia Union en los octavos de final de la Champions Cup con partidos el 10 y el 18 de marzo, además del duelo ante Mazatlán el 15 de dicho mes dentro de la Liga MX.

En jornadas pasadas quedó claro que, para el América no hay rival fácil, por lo que no deben de menospreciar a los del Pacífico; sin embargo la atención ya se centra en el torneo regional. De caer ante la escuadra de la MLS, el equipo no solo le diría adiós a la posibilidad de obtener un cetro que desde hace ya varios años es obligación, sino que la continuidad de André Jardine estaría en entredicho.

Por su parte, Cruz Azul llega a este tramo del calendario como líder del Clausura 2026 con 25 puntos, luego de sumar ocho triunfos, un empate y una derrota. El equipo buscará conservar esa posición cuando enfrente a unos complicados Pumas en la jornada 11 el 14 de marzo. En paralelo, disputará la serie de Concachampions ante Rayados, con encuentros programados el 10 y el 17 de este mes, en una eliminatoria que también pondrá en juego la defensa de su título en la región.

En Monterrey, la situación se desarrolla tras la derrota ante Tigres en el Clásico Regio. El club se ubica en el noveno lugar con 13 puntos, con cuatro victorias, un empate y cinco derrotas, fuera de los puestos de Liguilla. Además, vive los primeros partidos bajo el mando de Nicolás Sánchez después de la salida de Domenec Torrent. El equipo enfrentará a FC Juárez el 13 de marzo en Liga MX y posteriormente a Cruz Azul en la serie internacional. La tensión es palpable con los albiazules, y la renovación en la dirección técnica debe de ayudar, de menos, a meterse a la pelea por los dos cetros, si quiere calmar un poco a su enardecida afición.

El Toluca, actual bicampeón del fútbol mexicano, atraviesa un inicio de torneo que lo mantiene en el segundo lugar con 24 puntos, resultado de siete triunfos y tres empates. El equipo buscará sostener ese paso cuando reciba a Atlas el 14 de marzo. A nivel internacional, se medirá a San Diego FC en la Concachampions con partidos el 11 y el 18 de marzo. La misión para Mohamed es clara; obtener los títulos de ambas competencias; algo que para el gremio futbolístico y para su afición, es muy posible.

Finalmente, Tigres llega a este periodo con ánimos renovados tras llevarse el Clásico Regio y se ubica en el sexto lugar de la tabla con 16 unidades, luego de cinco triunfos, un empate y cuatro derrotas. El equipo recibirá a Querétaro el 15 de marzo en la Liga MX y afrontará la serie de Concachampions frente a FC Cincinnati, con encuentros el 12 y el 19. Si triunfa en la eliminatoria ante los estadounidenses y saca renta en el juego ante Gallos darían un salto de calidad, en busca de pelear ambos cetros.

Los próximos quince días concentrarán compromisos en ambos torneos para estos clubes. Los resultados no solo influirán en la clasificación dentro del Clausura 2026, también determinarán qué equipos mantienen el sueño, o la obligación de pelear el título de la Concachampions.

Para varios de estos equipos, el margen de error es limitado. La combinación de calendario y competencia directa en dos torneos coloca a cada partido como una prueba de fuego que puede definir el rumbo de sus respectivas temporadas en el fútbol mexicano.

