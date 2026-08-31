¿El título pero a qué costo? La Leagues Cup pone el calendario al límite de América, Monterrey, Toluca y León

El nuevo formato de la Leagues Cup tendrá por primera vez a un club de la Liga MX levantando el trofeo binacional en Estados Unidos

Brian Rodríguez, Orbelín Pineda, Alexis Vega y Daniel Arcila | Imago7

Septiembre apenas está por comenzar y el calendario ya representa un problema para América, Toluca, Monterrey y León. Los cuatro clubes de la Liga MX disputarán las semifinales de la Leagues Cup y, sin importar el resultado, tendrán actividad el domingo 6 de septiembre, situación que se cruza con la jornada 7 del Apertura 2026. Además del título, están en juego tres lugares para la Concacaf Champions Cup 2027, por lo que la administración de las plantillas tendrá un papel central durante las próximas semanas.

El miércoles 2 de septiembre, Toluca enfrentará a León en Houston y América se medirá con Monterrey en Los Ángeles. Los vencedores avanzarán a la final, mientras que los perdedores jugarán por el tercer lugar, ambos partidos se disputarán el domingo 6 de septiembre, por lo que sus encuentros de la Liga MX deberían encontrar espacio en el calendario, por la carga excesiva de minutos para los jugadores.

Sin embargo, la carga no terminará con la Leagues Cup. Del 21 de septiembre al 6 de octubre se llevará a cabo la nueva ventana internacional de 16 días aprobada por la FIFA, periodo en el que las selecciones podrán disputar hasta cuatro partidos. Los compromisos de la jornada 10 de América, Toluca, Monterrey y León están colocados entre el 25 y el 27 de septiembre, dentro de esa Fecha FIFA, por lo que las convocatorias podrían traducirse en ausencias, viajes y acumulación de minutos para varios futbolistas.

América con dos juegos en dos días

El conjunto azulcrema tiene seis compromisos contemplados para septiembre y el primer conflicto aparece en los días 5 y 6. Las Águilas tienen programado recibir a Tijuana el sábado y disputar la final o el tercer lugar de la Leagues Cup el domingo en Estados Unidos y, el calendario se complica; el equipo de Guillermo Almada afrontará el Clásico Joven contra Cruz Azul y el Clásico de Clásicos frente a Chivas en este mismo mes, partidos que reducen el margen para repetir una rotación como la utilizada ante Puebla en la jornada 6.

Calendario del América en septiembre Miércoles 2 | América vs Monterrey | Semifinales Leagues Cup | 21:30 horas Sábado 5 | América vs Tijuana | Jornada 7 Liga MX | 19:00 horas Domingo 6 | Final/partido por el tercer lugar de la Leagues Cup Sábado 12 | Cruz Azul vs América | Jornada 8 Liga MX Sábado 19 | América vs Chivas | Jornada 9 Liga MX | 21:00 horas Domingo 27 | Necaxa vs América | Jornada 10 Liga MX | 21:00 horas



Toluca, el único equipo que ya movió su calendario

Toluca es el primer semifinalista que ya registró un movimiento en la jornada 7. Su visita al Puebla estaba programada para el viernes 4 de septiembre en el Estadio Cuauhtémoc, pero fue aplazada después de que los Diablos avanzaron en la Leagues Cup. Todavía no se ha anunciado una nueva fecha, por lo que el conjunto mexiquense tiene cinco partidos colocados en septiembre, con cuatro días entre la semifinal y su encuentro por el título o por el tercer lugar.

Calendario del Toluca en septiembre Miércoles 2 | Toluca vs León | Semifinales Leagues Cup | 19:00 horas Domingo 6 | Final/partido por el tercer lugar de la Leagues Cup Sábado 12 | Toluca vs Atlas | Jornada 8 Liga MX Domingo 20 | Toluca vs Santos | Jornada 9 Liga MX | 18:00 horas Sábado 27 | Cruz Azul vs Toluca | Jornada 10 Liga MX | 21:00 horas



Rayados tiene programados dos partidos en dos días

Monterrey enfrenta una situación similar a la del América. Después de jugar la semifinal en Los Ángeles, Rayados tiene previsto visitar a Querétaro el sábado 5 y regresar a la actividad de la Leagues Cup el domingo 6, por lo que el encuentro ante los Gallos requiere una modificación. El equipo también tendrá el Clásico Regio frente a Tigres, recibirá a Cruz Azul y cerrará el mes contra Atlante, este último partido ya dentro de la ventana internacional.

Calendario de Monterrey en septiembre Miércoles 2 | América vs Monterrey | Semifinales Leagues Cup | 21:30 horas Sábado 5 | Querétaro vs Monterrey | Jornada 7 Liga MX | 19:00 horas Domingo 6 | Final/partido por el tercer lugar de la Leagues Cup Domingo 13 | Monterrey vs Tigres | Jornada 8 Liga MX | 20:00 horas Sábado 19 | Monterrey vs Cruz Azul | Jornada 9 Liga MX | 19:00 horas Viernes 25 | Atlante vs Monterrey | Jornada 10 Liga MX | 19:00 horas



León, el más perjudicado, ¡dos partidos en un día!

El cruce más directo aparece en la programación de León. La Fiera tiene agendada su visita a Pumas para el domingo 6 de septiembre a las 12:00 horas, el mismo día en el que deberá disputar la final o el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup en Estados Unidos. En su calendario de septiembre tiene seis encuentros, pero estaría obligado a reprogramar el duelo de Ciudad Universitaria.

Calendario de León en septiembre Miércoles 2 | Toluca vs León | Semifinales Leagues Cup | 19:00 horas Domingo 6 | Pumas vs León | Jornada 7 Liga MX | 12:00 horas Domingo 6 | Final/partido por el tercer lugar de la Leagues Cup Sábado 12 | León vs San Luis | Jornada 8 Liga MX | 17:00 horas Domingo 20 | Querétaro vs León | Jornada 9 Liga MX | 20:00 horas Domingo 27 | León vs FC Juárez | Jornada 10 Liga MX | 19:00 horas



Un verdadero calendario de “terror” en 2007

América ya sabe lo que significa atravesar un calendario de “terror”. En mayo de 2007, las Águilas disputaron nueve partidos en alrededor de tres semanas entre la Copa Libertadores y la Liguilla del Clausura. La seguidilla comenzó el 8 de mayo con la visita a Colo Colo; el 10 enfrentaron al Atlas en la ida de los cuartos de final y el 13 disputaron la vuelta. Después llegó uno de los tramos más exigentes: el 16 de mayo recibieron al Santos de Brasil por la Libertadores y apenas un día después, el 17, jugaron contra Chivas en la ida de las semifinales del torneo mexicano.

La actividad continuó sin margen amplio de recuperación. El 20 de mayo América volvió a enfrentar a Chivas en la semifinal de vuelta; el 23 viajó a Brasil para medirse nuevamente con Santos y el 25 recibió a Pachuca en la ida de la final del Clausura 2007. Finalmente, el 27 de mayo visitó a los Tuzos en el partido de vuelta por el título. Fueron nueve compromisos entre el 8 y el 27 de mayo, con viajes internacionales, partidos consecutivos y dos torneos en disputa, un antecedente que vuelve a tomar relevancia ante la carga que enfrentará el equipo en septiembre de 2026.

8 de mayo | Colo Colo 2-1 América | Copa Libertadores, octavos de final vuelta

10 de mayo | Atlas 3-3 América | Clausura 2007, cuartos de final ida

13 de mayo | América 4-1 Atlas | Clausura 2007, cuartos de final vuelta

16 de mayo | América 0-0 Santos | Copa Libertadores, cuartos de final ida

17 de mayo | América 1-0 Chivas | Clausura 2007, semifinal ida

20 de mayo | Chivas 0-1 América | Clausura 2007, semifinal vuelta

23 de mayo | Santos 2-1 América | Copa Libertadores, cuartos de final vuelta

25 de mayo | América 1-2 Pachuca | Clausura 2007, final ida

27 de mayo | Pachuca 1-1 América | Clausura 2007, final vuelta

Te puede interesar: