Atlante, el gran perjudicado de la jornada 6: Roberto García Orozco señala los errores arbitrales

El especialista de Claro Sports consideró que los Potros debieron recibir un penal y cuestionó la falta de consistencia y trabajo en equipo del arbitraje

El análisis de Roberto García Orozco tras la jornada 6 del Apertura 2026 | Imago 7

El arbitraje volvió a quedar bajo la lupa después de la jornada 6. Roberto García Orozco, especialista arbitral de Claro Sports, señaló los errores y decisiones polémicas que marcaron la fecha del Apertura 2026, con Atlante como uno de los equipos más perjudicados por una acción que, desde su perspectiva, debió terminar en penal.

Johan Julio fue sujetado dentro del área mientras buscaba llegar al balón. El árbitro permitió que la acción continuara y desde el VAR tampoco se consideró necesario recomendar una revisión en el monitor.

El analista explicó que existió una sujeción evidente del defensor que impidió al atacante de Atlante continuar hacia el balón. Además, descartó el argumento de que la pelota se encontraba demasiado lejos para que pudiera ser jugada. “La regla no te habla de si el balón va largo. Si el jugador comete una infracción, se tiene que sancionar”, explicó.

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Para García Orozco, Los Potros debieron recibir un penal: “Las decisiones influyen directamente en los resultados y pudo haber cambiado la historia del partido”, apuntó.

El penal para Pachuca ante Chivas estuvo bien señalado

Otra de las jugadas más discutidas se presentó al minuto 77 del Pachuca contra Chivas, cuando se señaló un penal a favor de los Tuzos. Para García Orozco, la decisión inicial fue correcta. Considera que el defensor llegó tarde y que, aunque existe discusión sobre el movimiento realizado por el futbolista de Pachuca antes del contacto, su intención era proteger la pelota y no provocar deliberadamente la infracción.

También cuestionó la intervención del VAR debido a que, desde su perspectiva, no existía un error claro y obvio que justificara mandar al árbitro Víctor Cáceres al monitor. A pesar de la revisión, Cáceres mantuvo su decisión original y confirmó el penal, algo que García Orozco calificó como una buena determinación.

García Orozco cuestiona el trabajo arbitral en Atlas vs Querétaro

En el duelo entre Atlas y Querétaro, encontró nuevamente problemas, principalmente en la colocación y coordinación del cuerpo arbitral.

Al minuto 35 se produjo una sujeción de Aldo Rocha dentro del área. García Orozco considera que Marco Ortiz se encontraba mal ubicado para observar correctamente la acción y cuestionó que tampoco hubiera existido apoyo inmediato por parte de sus asistentes.

La jugada finalmente fue revisada mediante el VAR y terminó con un penal correctamente concedido a Querétaro. “No existe un trabajo en equipo. Venimos recalcándolo cada semana”, señaló.

Bien anulado el gol de Toluca ante Juárez

En el Toluca contra FC Juárez, también hubo intervención del VAR después de un gol de los Diablos que inicialmente había sido validado.

La acción estuvo precedida por una falta de Alexis Vega que el árbitro no consiguió observar correctamente, debido a que otro futbolista bloqueaba parcialmente su campo de visión.

García Orozco calificó la infracción como clara y considera correcta la intervención del videoarbitraje para anular el tanto y conceder un tiro libre al conjunto fronterizo.

¿Estuvo bien anulado el gol de Monterrey?

La jugada más compleja de la jornada, de acuerdo con García Orozco, llegó en el partido entre Monterrey y Atlético de San Luis, después de un gol que terminó siendo invalidado tras una larga secuencia de infracciones.

Todo comenzó con una sujeción sobre Fidel Ambriz. Posteriormente, el jugador de Monterrey terminó golpeando en el rostro a su adversario mientras intentaba desprenderse de él y la jugada continuó hasta terminar dentro de la portería.

García Orozco explicó que no podía concederse el gol debido a la infracción cometida posteriormente por Ambriz, pero que también debía considerarse la falta inicial que había recibido el futbolista de Rayados.

Tras revisar toda la secuencia, el árbitro terminó sancionando la primera infracción y anulando el tanto. Aunque reconoció que se trató de una situación “atípica” y difícil de interpretar, consideró que la resolución final fue correcta conforme a las Reglas de Juego.

La inconsistencia arbitral sigue marcando el torneo

Después de seis revisiones durante la jornada, García Orozco encontró varias decisiones correctamente corregidas mediante el VAR, pero también volvió a señalar problemas que se han repetido durante las primeras seis fechas.

La colocación de los árbitros, la falta de comunicación entre los integrantes del cuerpo arbitral, la dependencia de la tecnología y, sobre todo, la inconsistencia para aplicar un mismo criterio en acciones similares siguen siendo los principales puntos de preocupación.

Para el especialista de Claro Sports, el caso de Atlante fue el ejemplo más claro de cómo una decisión arbitral puede alterar directamente un partido: los Potros debieron contar con un penal a favor desde el minuto 18 y terminaron una vez más dentro de la conversación sobre los equipos perjudicados por el arbitraje en el torneo.

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